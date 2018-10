Örök hűség férjnek, feleségnek, szeretőnek

Bernard Slade neve kis híján elveszett volna a televíziós szappanoperák forgatókönyvíróinak sorában, ha… Ha 1975-ben, 45 évesen nem írta volna meg a Jövőre, veled, ugyanitt című kétszemélyes vígjátékát.

A Kanadában született szerző ezt követően még számos maradandó színházi és filmszínházi darabot írt meg, a mulatságosabbak közül a Romantikus komédia, a Jutalomjáték és a Váratlan találkozások lehetnek talán azok, melyeket a magyar nézők is ismernek és kedvelnek.

A Jövőre, veled, ugyanitt című kétfelvonásos romantikus vígjáték a második darab a Szolnoki Szigligeti Színház idei évadjának nagyszínpadi repertoárjában.

Bukni a művel nagyon nem lehet, hiszen az alapötlet szolgáltatja a részsikert, ám bukdácsolni enged, ha az egyébként sodró lendületű párbeszédek nem ösztönből és természetesen fakadnak ki a szereplőkből.

Mert ebben az esetben az akcióknak és reakcióknak azonnaliaknak kell lenniük, hogy a színpadon, térben és időben, a humor és a dráma, váltakozó szereposztásban is pillanatok alatt érvényesüljön. Adott egy átlagosnak mondható feleség és egy szintén halványszürke személyiségjegyekkel megáldott férj, akik leélnek együtt egy egész életet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Házastársak, ám nem egymásé. Ez a helyzettragikum a színdarab mozgatórugója, hiszen nő és férfi titokban, évente egyetlen egyszer, egy hétvégére találkoznak egymással, ugyanott – a darab ötéves évfordulókat mutat be.

Mert valamiért hiányoznak, kellenek egymásnak, szükségük van az alkalmi kikapcsolódásra. Vagy inkább bekapcsolódásra, ráhangolódásra. Doris a kaliforniai Oaklandban él, 25 éves, George 27 éves, könyvelő, New Jersey-ből.

A férfi és a nő véletlenül fut össze egy kaliforniai tengerparti szállodában, ahova Doris egy vallási közösséggel, míg George egy üzleti partnerével érkezik. A találkozás futókalanddal kezdődik, ami évi egy-egy randevú folytán több évtizedig tart.

Időszakos együttlétük épp olyan, mint a házaspároké; örömökkel, fájdalmakkal, szurkálódásokkal, megbékélésekkel tarkítottak. Eleinte évődésekkel, sűrű szerelmeskedésekkel, majd lassacskán értelmes és érzelmes beszélgetésekkel teli.

Furcsa, de izgalmas a tematika: Doris és George egymással őszinték, saját otthonaikban is gyermekeket nevelő, szerető házastársak, ám ott mégiscsak csalók. Egyik életüket sem adnák fel.

Nem is tudni, hogy Doris és George tudna-e az alkalmi éves hétvégék után huzamosabb ideig egymással is élni. Lehet, hogy épp e távkapcsolat kettejük életre szóló szerelmi-baráti ereje.

Állítólag Bernard Slade, miután világszerte itt-ott bemutatták a darabját, számos országból kapott leveleket, amelyekben férfiak és nők ugyanilyen együttállásról vallottak.

A Jövőre, veled, ugyanitt máig az egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott komédia a világon, mely 1975-ös bemutatóját követően egy megszakítás nélküli, 1435 előadásból álló szériát élt meg.

A színdarabból készült televíziós adaptáció pedig meghozta az Oscar-jelölést is a szerzőnek. Néhány évvel ezelőtt Slade megírta a folytatást is, mely színdarab is hasonló érdeklődéssel fut hazánkban is.

Doris szerepét Kertész Marcellára, George-ét Mihályi Győzőre osztotta a rendező, Balázs Péter. Nem egyszerű két és fél óra alatt húsz-huszonöt évet korosodni a színpadon, még akkor sem, ha sminkek, festékek, szemüvegek, ruhaviseletek segítenek benne.

A fiatalos pár mindkét tagjának karaktere az első felvonásban kissé koravénnek tűnik. Jó-jó, már huszonévesen szinte meglett házasok, de a ’70-es évek Amerikájában, főleg a korszak ifjúságáéban azért rövidebbek és gyorsabbak voltak az idők és a reakcióidők.

Nem túlzás, szer nélkül is speed-világot éltek a jenki fiatalok. A darab felvezetésében a szereplők alakításából hiányzik a frissesség, az alig felnőttek flegma, cikicaki spontaneitása. A párbeszédek is dadogósra sikeredtek helyenként, ám eme „gyermekbetegség” kinőhető lesz az előadások során.

A második felvonásra igazán „felnőttek”, megértek a színészek a szerepükhöz. Élethűen líraibb, hihetően romantikusabb lett a Kertész–Mihályi pár. Csak a díszlet nem változott. Jelezve a középszerű, középkategóriás amerikai hotelek évtizedes állandóságát.