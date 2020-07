Július végére várják a parlagfű virágzását

Tüsszögés és szemviszketés. A növények virágzásával az allergiaszezon is beindult a tavaszi hónapokban. Az elmúlt hetek változékony időjárása kedvezett a növények növekedésének, a legtöbbeknek bosszúságot okozó parlagfű pollenjére július végén lehet számítani. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint megyénk országos összehasonlításban a közepesen fertőzött területek közé tartozik.

A jogszabály tavaly változott, a jelenleg hatályos előírás szerint a korábbiakkal ellentétben már nincs határnaphoz kötve a parlagfű elleni kötelező védekezés. A földhasználó köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetáció végéig fenntartani.

– Az a jellemző, hogy a mostani időjárási körülmények között a parlagfű is hamarabb kel, és ebből eredően a virágzása is hamarabb kezdődhet. Megyénkben még extrém korai virágzást nem észleltünk, az idén is július második felében számítunk a tömeges pollenszórás kezdetére – tudtuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól.

A földtulajdonosok egyre jobban figyelnek a gyomnövények kaszálására, amire bizonyíték a kiszabott bírságok számának csökkenése.

Míg 2018-ban közel háromszáz esetben szabtak ki bírságot, tavaly ez a szám már alig volt több kétszáznál. A legnagyobb összeget háromszázötvenezer forintban állapították meg foglalta össze számokban a tapasztalatait a hivatal. A védekezést elmulasztók a terület nagysága, fekvése szerint, valamint a parlagfű-borítottság mértékének függvényében 15 ezer és 5 millió forint bírságra számíthatnak. A lakott területekre és üdülőövezetekre külön is figyelnek.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a megye különböző tájegységei a talajadottságokból eredően eltérő fertőzöttséget mutatnak.

A déli részen Cserkeszőlő, Tiszakürt, Tiszajenő, Tiszavárkony, északnyugaton Jászberény, Jászfényszaru, Jászszentandrás, középen Kétpó és Kuncsorba közigazgatási területei erősen fertőzöttek. Szolnok, Törökszentmiklós, Újszász, Jászalsószentgyörgy, Kőtelek és Nagykörű a közepesen fertőzött területek közé sorolható. A Tisza-tó környékén, Karcagon és Kunhegyesen ugyanakkor gyenge, közepesen gyenge fertőzöttséget tapasztaltak.

Grafika: Új Néplap