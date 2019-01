Jutalmat adtak a kőröstetétleni közmunkásoknak

A közelmúltban jutalmazta közmunkásait, és a településen élő nyugdíjasokat a helyi önkormányzat.

– Kiválóan ellátták feladataikat a falubeli közfoglalkoztatottak, ezért döntöttünk úgy, hogy az év végén megjutalmazzuk őket – mondta el hírportálunknak Pásztor Imre polgármester.

Hozzátette, a kilenc dolgozó a pénzjutalommal együtt tartós élelmiszerekből álló csomagokat kapott. Mellettük pedig a helyi időseket is támogatták. Ők háromezer forint értékű élelmiszercsomagban részesültek az idén.

– Közmunkásaink ezekben a napokban is dolgoznak, és az idősekre is fokozottabban figyelnek. Akik, ha segítségre szorulnak, napközben bármikor kérhetik a kollégák segítségét – hívta fel a figyelmet a falu első embere. Pásztor Imre elmondta, a korábbi tízfős foglalkoztatotti létszám nemrég kilencre csökkent ugyan, de a helyi feladatokkal így is megbirkóznak majd.

– Ebben az időszakban úgy számolunk, hét közfoglalkoztatott az alsó határ, akikkel még zavartalanul el tudjuk végezni a legfontosabb tennivalókat – fogalmazott.

