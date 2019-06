Két hetet csúszott a szezon a Tisza áradása miatt

A legutóbbi nagyobb árhullám nemrég vonult le a Tiszán, jelenleg apad a folyó Tiszapüspökinél is. Az áradás legalább két héttel vetette vissza a szezonnyitást, jelenleg az előkészületi munkák zajlanak a szabadstrand területén.

– Tény, hogy az árhullám valamennyire visszavetette az előkészületeket, de erre számítottunk is. Azért döntöttünk úgy egy évvel ezelőtt, hogy a biztonság kedvéért július elseje helyett július tizenharmadikára tesszük át a Vándorló bográcsok találkozója című rendezvényt.

– Elindult az apadás, és mivel a környék már megközelíthető, az előkészítő munkálatok már elkezdődtek. Jelenleg a növényzet rendbetétele zajlik, az építmények közül már van, ami elkészült, és olyan is, amelynek az építése elkezdődött, áramunk is van már a területen. Még várhatóak betonozási munkálatok is, és a vizesblokkot tartalmazó konténer gyártása is folyamatban van – tájékoztatta hírportálunkat Bander József polgármester.

Hozzátette, a strand területe a remények szerint július elsejétől alkalmas lesz a fürdőzésre.