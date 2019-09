Kiválóságokat jutalmaztak a 15. Prima-gálán

Az idei esztendőben már tizenötödik alkalommal köszöntötték megyénk legkiválóbbjait. A kulturális műsorral színesített nagyszabású gálának a Szigligeti Színház felújítása miatt ez alkalommal az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ adott otthont. Bár a helyszín új volt, a hangulat és a szervezők lelkesültsége a régi. Az érdeklődésre sem lehetett panasz, a meghívottak teljesen megtöltötték a nézőteret.

Szeptember 16-a már hagyományosan e jeles rendezvény napja Szolnokon.

– „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!” – idézett beszédében a tizenhatodik századi államférfi, Morus Tamás tollából dr. Lits József, a VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) megyei elnöke, akiben a szolnoki gála „atyját„ tisztelhetjük. A hagyomány pedig az az alap, amire a jövőt építhetjük.

Immár másfél évtizedes múltja van e díjátadónak.

Az egybegyűlteket Szalay Ferenc polgármester is köszöntötte, és a város nevében megköszönte dr. Lits Józsefnek a díjátadó érdekében végzett példamutató munkát, mellyel a megye gazdálkodó szervezeteit összefogja, megmutatva, hogyan kell együttműködnie gazdaságnak, kultúrának, közművelődésnek.

Balázs Péter színházigazgató is szólt néhány szót, hiszen jelenleg a művelődési központ ad helyet a színháznak is, mely a kezdetetektől támogatta a gálát. Már csak azon nyomós okból is, mivel a mecénások jelenléte nélkülözhetetlen a művészek és tudósok életében.

Dr. Lits József azt is kiemelte, hogy megyénk az elsők között csatlakozott a tavaly elhunyt Demján Sándor kezdeményezéséhez, melynek célja az volt, hogy az általa alapított Prima Primissima díjat kibővítése, egy-egy adott térség kiemelkedően teljesítő személyiségeire is ráirányítva a figyelmet a területi Prima díj odaítélésével – politikai pártoktól, széljárástól függetlenül.

A másfél évtized alatt négyszázötven jelöltje volt a megyei Prima díjnak. Közülük negyvenöten lettek „primák”, és csaknem ugyanennyien vehettek át közönségdíjat, különdíjat, tiszteletbeli Prima díjat.

Ám mielőtt lehullott volna a lepel az idei díjazottakról, a VOSZ ez évben is elismerést adott át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó megyei vállalkozóknak, illetve a hon- és rendvédelmi szervek kiválóságainak, akik az oklevelet és az aranymedált hagyományosan a korábbi év díjazottjaitól vehették át.

Az év biztonságtechnikai mérnöke Baráth Gábor, az év jelmeztervezője Debreczeni Ildikó, az év gravírozója Kun Árpád, az év gyermekétkeztetője Szanyi Istvánné, az év ipari búvára Papp Zoltán, az év pedagógusa Baráth Márta, az év katonaoktatója dr. Palik Mátyás ezredes, az év pilótája Török Péter ezredes, az év rendőre pedig Szitár Ferenc rendőr ezredes lett. Díjazták az év mesterlövészét is, ám az ő személye nem nyilvános, így az elismerést később veheti át.

Színvonalas műsorszámok és a jelöltekről készült kisfilmek bemutatása után végre megtudhattuk, kik bizonyultak a legkiválóbbnak. Az Új Néplapból kivágott szavazólapok száma (összesen 19.663 érkezett be augusztus végéig) és a tanácsadó testület véleménye alapján, ezúttal is három Prima díj talált gazdára.

A díjnak és a vele járó nettó egymillió forintról szóló csekknek az MH Légierő Zenekar Szolnok, a Jászság Népi Együttes, valamint Mészáros István színművész örülhetett. Közönségdíjat kapott Girnt Vilmos festőművész, különdíjban részesült Serfőző Simon író, költő, ők az elismerés mellett kétszázötvenezer forinttal térhettek haza. A díjazottak mindegyike Pogány Gábor Benő Kincsem című plakettjét kapta.

A VOSZ az immár ötszörös világbajnok kajakos Bodonyi Dóra eredményeit is méltatta ajándékokkal. Koller Gábor százados pedig egy kerékpárral lett gazdagabb. Sőt, a nézők is izgulhattak, hogy kié lesz vajon a köztük kisorsolt televízió.

Légierő Zenekar Szolnok, Molnár János őrnagy, karvezető:

– Nagy meglepetés volt, hogy megkaptuk a díjat, zavarba is jöttem, mikor felmentem átvenni a színpadra. Egész meghatódtam. Nyilván nem a díjakért tesszük, amit csinálunk, de nagyon jólesik az elismerés. Igazi professzionális csapattal dolgozom, és közös érdemünk ez a díj, ami abszolút motiváló erővel bír. Tegnap össze is jöttünk megbeszélni e sikert, ara jutottunk, hogy ez további kreatív munkára ösztönöz bennünket.

Jászság Népi Együttes, Szűcs Gábor művészeti vezető:

– Nagyon örültünk, hogy egyáltalán szóba került a nevünk, és bejutottunk a döntőbe. Sok szimpatizánsunk van a megyében, és a tanácsadó testület is ismeri a munkánkat, így bizakodtunk. Itt mindenki megérdemelten kapott díjat, gratulálunk nekik, de a többiek is megérdemelték volna. Velünk volt a közönség, nagyon köszönjük nekik. E díj újabb löket nekünk, hogy magas színvonalon folytassuk tovább a munkát.

Mészáros István színművész:

– Megtisztelő, hogy megkaptam a Prima díjat. Ez a közönségemnek köszönhető, hiszen ők adták le a szavazatokat. Az ember természetesen megpróbál megfelelni e bizalommal járó kihívásoknak. Azt hiszem, az lehet a közkedveltségem titka, hogy a néző mintegy saját esendőségét, kiszolgáltatottságát látja viszont a színpadon, akár humoros, akár drámai helyzetben. A darabokban saját problémájukat látják visszaköszönni, akár mai, akár egy Shakespeare-műről van szó.

Girnt Vilmos festőművész:

– Mindenki reménykedik, hogy nyer, aki bekerül a tíz döntős közé. De ahogy felmértem, kik a többiek, úgy éreztem, kicsi a valószínűsége, hogy rám essen a választás. De legszebb díj a közönségdíj! Nagy örömmel fogadtam, köszönöm a rám szavazóknak. Teszem továbbra is a dol­gom, „úgy kell lefogni”, annyira szeretek festeni. Alkotótáboro­kat, kiállítási lehetőséget, barátokat hoz az embernek. És elisme­rést. Ezt itt kaptam, ahol élek, és ez bír a legnagyobb erővel.

Serfőző Simon író, költő:

– Szerettem volna megírni, amit tizenhat éves koromig megéltem, megismertem, az emberek véleményét. Aztán megírni a szétszóródásunkat. A magam munkáit úgy látom, mindig lehetne a szövegen változtatni, finomítani, hatásosabbá tenni, de hát ilyen az ember természete, azt szeretné, hogy amit csinál, az minél pontosabb, szebb legyen. Zagyvaré-kason születtem, a tanyavilágban, de Szolnokon jártam iskolába. Ebben a városban díjat kapni öröm. Köszönöm szépen!

Eddigi megyei Prima díjasok

2005 Simon Ferenc szobrászművész, dr. Lengyel Lajos ny. főiskolai főigazgató, F. Bede Ferenc néptáncos, a Tisza Táncegyüttes alapító tagja, dr. Száz Jánosné ny. tanár (közönségdíj)

2006 Sebestyén Éva színművésznő, Lengyel Boldizsár újságíró, Bali József, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar alapítója, Papp Alice ny. tanárnő (közönségdíj)

2007 Györfi Sándor szobrász, dr. Herczeg Béla kardiológus, Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Márkus Ica népdalénekes (közönségdíj), B. Nagy Pál párbajtőröző olimpiai bajnok (különdíj)

2008 Deme József világbajnok és olimpiai 2. helyezett kajakozó, Álmosdi Árpád és Csendes Mónika építész, Szolnoki Kodály Kórus, Valkó Mihály, a Verseghy gimnázium egykori tanára, színikritikus (közönségdíj)

2009 Jenei Gyula költő, Molnár László színművész, dr. Nemes András orvos, Dienes Eszter költő (jubileumi Prima díj), D. Szabó Miklós, az Új Néplap egykori újságírója (jubileumi Prima díj), dr. Kiss Kálmánné iskolaigazgató (jubileumi Prima díj), Pogány Gábor Benő szobrászművész (jubileumi Prima díj), Halász Miklós iskolaigazgató (jubileumi Prima díj), Markó Iván táncművész-koreográfus (tiszteletbeli Prima díj)

2010 Fazekas Magdolna festőművész, Balázs Péter színművész, a Szigligeti Színház igazgatója, Bartók Béla Kamarakórus, Korim Éva újságíró (közönségdíj), Vitéz Kautzky Ervin színművész (tiszteletbeli Prima díj)

2011 Kertész Marcella színművész, Béres Jenő iskolaigazgató, Bán János író, az Új Néplap korábbi kiadóvezető-főszerkesztője, Folláth János edző (közönségdíj), Mészáros János építész (különdíj), Dózsa László színművész (tiszteletbeli díj), dr. Dajka Miklós orvos (tiszteletbeli díj)

2012 Pendzsom Néptánc Egyesület, Radó Denise színművész, Pór Péter kosárlabdaedző, Bishof László kórusvezető (közönségdíj), Baráth Etele MKKSZ-elnök (tiszteletbeli díj)

2013 Furkó Kálmán karate­mester, Kiss József író, rendező, Lamos Imre dandártábornok, Barabás Botond színművész (közönségdíj), Gúth Ferenc iskolaigazgató, pedagógus (különdíj), Demeter István igazgató, a TISZApART mozi vezetője (különdíj), Kovács Mihály táncművész (tisztelet­beli díj)

2014 Mészáros János, az Új Néplap fotóriportere, Tisza Táncegyüttes, dr. Tóth Albert professzor, Dósa Mátyás színész (közönségdíj)

2015 Dr. Krasznai Géza patológus főorvos, Lőrincz Judit operaénekes, Jászsági Hagyományőrző Egylet, Tekse András építész, dr. Pataki Mihály címzetes igazgató (különdíj)

2016 Kővári Lászlóné (sport), dr. Grúber Károly (tudomány), Czupp Pál (népművészet és közművelődés), Közönségdíj: Daró­czi Erzsébet, az Új Néplap újságírója, Tiszteletbeli Príma díj: Szolnoki Honvéd Ejtőernyős SE

2017 Gombos Judit (színművész), Verebes György (szobrászművész), Tiszapüspöki Általános Iskola, Józsa László író (közönségdíj), dr. Csányi Marietta régész (különdíj)

2018 Dr. Kertész Róbert (régész), Peták Kálmán (ny. pedagógus), Pogány Attila (a Szolnok Televízió főszerkesztője, Mészáros Ildikó (közönségdíj), Molnár Éva (különdíj)