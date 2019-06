Levédették Izabella találmányát, az arany tésztát

Arany tésztát talált fel Fodor Izabella, a cserkeszőlői tizenhét éves lány. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen második helyezést ért el, ötletét levédették. Távlati céljai között szerepel, hogy a Nobel-díj-átadáson bemutathassa vizsgálódásainak eredményeit.

Nem mindennapi lány Fodor Izabella, a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium tizedikes tanulója. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen saját kutatásával második helyezést ért el. A megméretések során a Kárpát-medence száztizenkét középiskolás diákja jutott a döntőbe.

Izabella tavalyelőtt csatla­kozott a szentesi Studium Ge­nerale kutatócsoportba, ahol konzulense, dr. Lantos Ferenc javaslatára kezdett foglalkozni a biokémia ezen ágával. Kutatása elején Hajdú Mónika mentorálta, ötletének kidolgozása közel másfél évet vett igénybe. A háromfordulós verseny során akadémikusokkal és gazdasági szakemberekkel konzultált.

– A kutatásomról írnom kellett egy szakdolgozatot, amit huszonkét tagú zsűri nézett át és véleményezett. Kidolgozásra javasolták a témámat, ami azt jelentette, hogy Budapestre jártam, míg megvizsgálták, mennyire eredeti az ötletem és megvalósítható-e. Az utolsó, májusi fordulóban öt percben kellett az akadémikusok előtt bemutatni a kutatást és az eredményeket – mondta a tizenhét éves lány, aki hozzátette, hogy meglehetősen nehéz volt egy ilyen komplex tanulmányt néhány percben összefoglalni.

A munkájának fő kulcsszavai a tészta és a tojás, melyeknek karotinoid-tartalmának növelésére irányult a kutatás. Az emberi szervezet számára hasznos vegyület például a sárgarépában fordul elő, amely köztudottan jó hatással van a látásra. Úgynevezett „arany tésztát” állított elő, amelynek az ázsiai régió országaiban fontos szerepe lehet, hiszen a rizsben a fent említett anyag nem vagy csak igen kis mértékben fordul elő.

Vizsgálatai során feltárta a fűszerpaprika karotin­anyagait, az őrleményt kukoricadarába keverve megetették tyúkokkal, majd a Pécsi Tudományegyetem speciális laboratóriumában elemezték a tojás sárgáját.

– A fűszerpaprikában megtalálható az összes karotinoid anyag nélkülözhetetlen az éles látás kialakulásában, ezek igen magas koncentrációban rögzültek a tojásban és tésztában is, sőt még olyanok is fellelhetőek bennük, amik erősíthetik az immunrendszert – avatott be minket kutatása részleteibe Izabella.

A továbbiakban tésztát gyúrtak ebből az alapanyagból, melyben a megemelkedett szint hasonlóan volt jelen. Viszonyításként bevizsgált gyógyszertárban kapható látáserősítő tablettát is, azt tapasztalva, hogy a dobozban tárolás során a hatóanyaga csökken, így a tojás, valamint a tészta hatékonyabb, stabilabb és nagyobb karotinoid-forrásnak tűnik a Távol-Keletre.

Mérnöki vagy orvosi pályát választana

Kutatásával bekerült a TUDOK – Kutató Diákok Mozgalmába, a fiatal tudósok közé, és elnyerte a Kárpát-medencei Konferencia nagydíját is. Mivel még nincs tizennyolc éves, így nem utazhatott el a Nobel-díj-átadóra, de tervei között szerepel, hogy jövőre bemutassa kutatását külföldön is. Munká­ját ösztöndíjjal támogatják, egyetemi felvételijéhez plusz pontokat is kapott Izabella, aki tizedikes lévén még kissé bizonytalan a továbbtanulást illetően.

– Mindenképpen biokémiai kutatásokkal szeretnék foglalkozni, de még nem döntöttem, hogy mérnöki vagy orvosi pályát választok – mondta a cserkeszőlői lány, aki szabadidejében és különböző fellépéseken hegedűjátékával is elkápráztatja a hallgatóságot.

A cikk témájával kapcsolatban véleményt is írtunk, ezt ide kattintva olvashatja el.