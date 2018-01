Hódítanak a világszerte egyedülálló falvai zenés macik

A rákóczifalvi Macimúzeum Szolnok déli kapujaként fogadja a térségbe érkező turistákat.

Balázs Antal, a múzeum megálmodója, régóta vallja, hogy a megyeszékhellyel közösen, különleges programokat kínálva­ a korábbinál sokkal több érdeklődő számára lehet érdekessé tenni ezt a vidéket.

Ennek érdekében a Macimúzeum folyamatosan építi nemzetközi kapcsolatait, melynek részei a rendszeres nagyköveti látogatások is különböző országokból.

Emellett immár tíz esztendeje, 2008-ban a szervezők kezdeményezésére a macik világ körüli útra indultak.

Magánszemélyeket, sztárokat, hírességeket kísértek el külföldi útjaikra, ahol képes beszámolókat készítettek az aktuális hely nevezetességeiről. Mára sikerült az összes kontinenst beutazniuk, rengeteg célállomással, gyönyörű környezetekben.

Szintén különlegesnek számítanak a híres együttesek tagjait megformázó mackók is. Ilyen maciegyüttes készült korábban többek között a Republic együttesről és a Scorpionsról.

Ezzel kapcsolatban a 2018-as évre vonatkozó tervekről tartottak a napokban megbeszélést Paszternák Zoltán fotóssal, Surányi Judittal, a Rehab Critical Mass képviselőjével, Karácsony Péter filmrendezővel és Eric Gast producerrel. Utóbbi New Yorkból érkezett a Ranch Of The Good Eggs cég vezetőjeként, s rendszeresen dolgozik együtt Britney Spearsszel vagy éppen Will Smith-szel.​

– Az amerikai filmes szakemberhez is eljutottak a zenés macik, s nagyon megtetszett neki ez a világszerte is egyedülállónak számító ötlet – tudtuk meg Balázs Antaltól.

– A későbbi együttműködés lehetséges módjairól egyeztettünk vele. Felmerült többek között egy film ötlete, illetve a segítségével további zenekarokról, például a legendás Kiss együttesről is mintázhatnánk macikat.