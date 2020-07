Megyénkben is fellendülőben van a falusi turizmus

Szakértők szerint a koronavírus-járvány egyértelmű vesztese az idegenforgalom, amely az elmúlt hónapokban teljesen leállt. Megyénkben mostanság ébredezik a falusi turizmus, a jászkunsági kistelepülések vendéglátóhelyei és idegenforgalmi szolgáltatói már várják a pihenni vágyókat.

– Megyénkben, különösen a Tisza-tónál a veszélyhelyzet után egyértelműen a vendégek visszatérése jellemzi a turisztikai szektort. A szállásfoglalások szépen beindultak, a falusi turizmusban érdekelt szállásadóknál is hasonló a tapasztalat, mint a panziók, szállodák esetében. Köszönhető ez annak is, hogy munkavégzés céljából is sokan útnak indulnak, és közülük is jelentős számban választják a falusi szálláshelyeket – tájékoztatta hírportálunkat Galó Anita.

Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület és a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal titkára közölte, a megyében a turisztikai beruházások nem álltak le a pandémia idején sem, ugyanakkor a turisztikai szolgáltatók teljesen bezártak. A piac rugalmasan visszaállt, hiszen a kereslet a veszélyhelyzet után berobbant. Az emberek utazni, pihenni, kirándulni szeretnének, mégpedig elsősorban belföldön, ahol biztonságban érzik magukat.

– A pandémia idei nagy vesztesei a megyében várhatóan a fürdők lesznek a turisztikai szolgáltatók közül, ugyanakkor a nyári rendezvények száma is jelentősen kevesebb lesz az idei szezonban, mint azt megszokhattuk – tudtuk meg. Galó Anita arról is szót ejtett, hogy a higiénia és a szabadban való tartózkodás lehetősége jelentősen felértékelődött. A természetközeli élményeket és aktív kikapcsolódást kínáló települések, szolgáltatók előnyben vannak. A Tisza-tó kínálta komplex szolgáltatások, a Tisza és mellékfolyói, a holtágak, a kerékpáros- és a horgászat adta lehetőségek, a hajózás, a csónaktúrák, a természetjárás, mint élményszerzési lehetőség előtérbe kerül az üdülés kiválasztásakor.

Jászalsószentgyörgy a korábban megvalósult fejlesztésekkel, így például a vadasparkban található csárda felújításával, az Erzsébet-malom rekonstrukciójával, a Lovas Centrum és Magyar Udvar megépítésével a Jászság egyik turisztikai központjává vált. Ezeket a létesítményeket az elmúlt két hónapban a koronavírus miatt nem látogathatták az érdeklődők. A turizmus fejlesztése azonban ebben az időszakban sem állt meg. Jelenleg is folyamatban vannak olyan beruházások, melyekkel új falusi szálláshelyeket hoznak létre.

– A vadasparkban található sportöltöző tetején négy apart­manrészt alakítunk ki. Ezenfelül a park közelében egy három-négy szobás falusi vendégház kiépítésével bővítjük a szálláshelyeket – részletezte Szarvák Imre polgármester. Megtudtuk, hogy a járványügyi korlátozások enyhítése után a Lovas Centrumban is beindult az élet, ahol a nyári szünetben több bentlakásos és napközis lovastábort szerveznek a gyerekeknek. Az országos érdeklődésre is számot tartó Bivaly fesztivál a korlátozások miatt idén elmarad, de már elkezdték szervezni a jövő évi programsorozatot.