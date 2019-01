Nyolcvanezer forintért is kínálnak házat az árverésen

Manapság alaposan a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ingatlant szeretne venni, a lakásárak igencsak magasba szöktek. Aki viszont az aktuális lakáspiaci árak alatt szeretne ingatlanhoz jutni, a végrehajtási árverésre bocsátottak között is keresgélhet.

Végrehajtás alatt álló ingatlanokra licitálni megéri, de megvan a maga kockázata. A végrehajtásos ingatlanokkal foglalkozó weboldalak legtöbbje csak több ezer forintos regisztrációs díj ellenében enged böngészni az adatbázisukban, viszont a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) árverési oldalain ingyen tájékozódhatunk.

A licitáláshoz azonban itt is be kell regisztrálni, ami 6000 forint ráfordítást jelent, a díjat a regisztrációt elvégzõ önálló bírósági végrehajtónál vagy törvényszéki végrehajtónál kell megfizetni. Az MBVK weboldalán jelenleg 2384 ingatlanra lehet licitálni, melyek között 95 Jász-Nagykun-Szolnok megyeit találhatunk.

Térségünkben legmagasabb kikiáltási áron Szolnokon hirdetnek ingatlant: egy szandaszőlősi utcában található 184 négyzetméteres, 2+4 félszobás, emeletes, gáz-központi fűtéses, családi házat, melyhez garázs is tartozik, 33 millió forintért kínálnak.

Árban nem sokkal marad el tőle a 31 millió 128 ezer forintért meghirdetett kivett épület és udvar, melynek területe: 3839 négyzetméter, a gyenge állapotú nem lakóépületként számon tartott főépület: 1019, egyéb épület: 186 négyzetméter.

De maradva a lakásoknál, a megyeközpontban társasházi lakásból is kínálnak kilenec. Licitálhatunk például egy Széchenyi-városrészbeli negyedik emeleti, kétszobás 54 négyzetméteres lakásra 10 millió 500 ezer forintért, vagy egy belvárosi utcai 58 négyzetméteres, kétszobás, második emeleti panellakásra

7 millió 800 ezer forintért, de akár 3 millió 50 ezer forinttal is indíthatunk, ha egy kevésbé frekventált utcában lévő, 47 négyzetméteres, közepes állapotú lakással is beérnénk. Ha szolnoki családi házban gondolkodunk, egyes külső részeken már 500 ezer forintos kikiáltási áron is kínálnak lakóházat, igaz, mindössze 25 négyzetméteres, vályogfalú, gyenge állapotú épületről van szó.

De a Szolnok melletti településeken is keresgélhetünk. Aki nem sajnál áldozni a felújításra, bővítésre, Zagyvarékason körülbelül száz éves vályogfalú, 40 négyzetméteres egyszobás, hagyományos fűtésű családi házra már 600 ezer forintért licitálhat.

Besenyszögön 52 négyzetméteres vályogházat 840 ezer forint kikiáltási áron kínálnak. Tószegen szintén felújításra szoruló 70 négyzetméteres, gázfűtéses családi házat 3 millió forintért bocsátanak árverésre.

Ha vidéki családi házban gondolkodunk, Jászszentandráson például 80 négyzetméter alapterületű, hagyományos fűtésű házra 5 millió forinttal licitálhatunk, Túrkevén 75 négyzetméteres téglaházért 7 millió 150 ezer forinttal szállhatunk ringbe, vagy Tiszaföldváron 80 négyzetméteres téglaházat udvarral, gazdasági épülettel 3 millió forintért próbálhatunk megszerezni.

A megye legkisebb településén, Hunyadfalván is árvereznek ingatlant: vályogfalú lakóépület portával egymillió forintért keresi árverés útján új gazdáját.

Akinél pedig kimondottan az olcsóság dominál, az licitálhat megyénkben legalacsonyabb kikiáltási áron kínált kunmadarasi közepes állapotú vályogházra, melyet akár 80 ezer forintért is megszerezhetünk, ha nem kínálnak érte többet.

Ékszereket is eladnak

A megyei árverezésre bocsátott ingatlanok között találunk vendéglőt is. A Mezőtúron lévő 1000 négyzetméter alapterületű, 97 éves, vályogfalú vendéglőre 12 millió forintos kikiáltási áron igyekezhet licitálni, aki ilyen jellegű tevékenységéhez keres megfelelő helyszínt.

Az ingatlanok mellett pedig ingóságokhoz is megpróbálhatunk jó áron hozzájutni, gépjárművektől a háztartási és irodai gépeken át a bútorokig, égszerekig a legkülönfélébb tárgyakat bocsátják árverésre.