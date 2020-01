Negyedszer rendezték meg a kolbásztöltő fesztivált Jászberényben

Kolbászból volt még a kerítés is szombaton a jászberényi Bercsényi úti Sportcsarnokban, ahol a negyedik Jász Kolbásztöltő Fesztivált rendezték meg.

A programon többek között Pócs János országgyűlési képviselő, Budai Lóránt Jászberény polgármestere és Józsa Tamás főszervező köszöntötte a résztvevőket. A fergeteges gasztronómiai esemény elmaradhatatlan része volt ezúttal is a kolbásztöltő verseny, melyre idén nyolcvan csapat nevezett.

A helyszínen már a kora délelőtti órákban fenséges illatok terjengtek. Az asztaltársaságoknál a torokszaggató házipálinka és a mulatós zene fokozta az alapjáraton is kiváló hangulatot a kolbászgyúráshoz. Az igazi hagyományőrzők teknőben keverték be a tölteléket. A legtöbben tradicionális módon, magyaros ízű kolbászt készítettek, ám akadtak egyedi ízvilágú gasztroalkotások is. Az egyik asztalnál például lelkes nők különleges fűszerezéssel bűvölték a kolbászt. Mint azt megtudtuk, ők voltak a „Kolbász Bűvölő Anyuk”, akik egy kis balzsamfűvel mediterrán bűvöletbe ejtették a finomságot.

A kolbászon kívül persze terítéken volt számos disznóság. A szebbnél szebb asztalokat ugyanis disznósajt, szalámi, májas és tepertőkrém különlegességek borították. A zsűrinek ebben az esztendőben sem volt könnyű dolga, hiszen több szempont alapján értékelték a csapatok munkáját. A fesztivál győztes csapata a Gerőcs Kerámia lett.

A rendezvény évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, melyre a térségen kívül az ország számos pontjáról, sőt még határainkon túlról is érkeztek kolbásztöltők, valamint látogatók. Idén mintegy kétezer főt csábított a közösségi élményt adó gasztrokavalkád.

Józsa Tamás, főszervező érdeklődésünkre elmondta, hogy jövőre nagyobb helyszínt keresnek a fesztivál megrendezésére, ami ezúttal is bővelkedett zenei programokban. A talpalávalót a nap folyamán a Pezsgő Zenekar húzta, de fellépett többek között Kis Grofó és a Parno Graszt is. A mulatás és a jó kedv hajnalig kitartott.

A IV. Jász Kolbásztöltő Fesztivál eredményei:

1. hely – Gerőcs Kerámia

2. hely – Farmos SE

3. hely – Jászszentandrás Község

Különdíjasok:

Szakmai különdíj: KolBárók (kézzel metélt kolbász)

Vadász különdíj: Jászsági Pálinkások (fürj tojásos kolbász)

LegJászosabb kolbász: Huligánok

Legszebb asztal: Duna House

Csapategység különdíj: Kolbász Bűvölő Anyuk

Legmulatósabb csapat: Hétszínvirág Táncegyüttes