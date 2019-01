Nehéz helyzetben volt a zsűri, de megtalálták a legjobb pampuskát

A Jákó Kertbarát Kör a minap immár huszonkilencedik alkalommal szervezte meg pampuskasütő versenyét a gazdakörben.

A rendezvényen résztvevőket Nagy Magdolna, a kertbarátok vezetője köszöntötte. Mind mondta, 1990 óta rendszeresen megszervezik a farsangi időszakban a népszerű gasztronómiai sütőversenyt.

A hagyományos farsangi finomságot a Jászságban pampuskának hívják és nem fánknak. Idén tizenkét pampuskával neveztek be a megmérettetésre. Ezúttal nemcsak a hölgyek képviseltették magukat, hanem két bátor férfi is jól kisütötte a finomságot, ami olykor a háziasszonyokat is próbára teszi.

A versenyre Újszászról is érkeztek kertbarátok. A zsűri nehéz helyzetben volt, Molnár Fülöp Ibolya vezetésével külalak, szalagosság, íz és belső állag szerint bírálták el a pampuskákat. Értékelésük alapján első helyezést ért el Forgácsné Tajti Anikó, a második és harmadik helyezéssel járó díjat egyaránt Nagy Magdolna kapta.

A versenyzők közül senki sem távozott üres kézzel, minden pampuskasütő kapott ajándékot.