Növények segítik a víz tisztítását a túri telepen

A megyében egyedülálló módon egy üvegház segíti a víz tisztítását a helyi szennyvíztisztító telepen. Jandó Ferenctől, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemirányítójától megtudtuk, az itt élő növények a szennyvízből veszik fel a számukra fontos tápanyagokat. A módszert gyökérzónás szennyvíztisztításnak hívják, az országban meglehetősen kevés helyen alkalmaznak hasonlót.

– Tulajdonképpen a medencék felett lógnak, gyökérzetük sokszor az egy–másfél métert is eléri. Gyakran hat-, nyolcméteres magasságból függnek lefelé, tálcákba kapaszkodva rögzítik magukat. Változatos fajok élnek itt: pálmafélék, broméliák, és paradicsom is akadnak. Telepítésükkor természetesen szempont volt, hogy kedveljék ezt a környezetet, és egymással is megfelelő életközösséget alakíthassanak ki – sorolta a szakember. A párás és egész évben kellemes hőmérsékletű levegőnek köszönhetően minden évszakban pompáznak. A szellőztetést nyitható ablakokkal segítik, emellett öntözési rendszert és párásító berendezéseket telepítettek az üvegházba.

– Akadnak még nádfélék is. Az itt élő növénykultúra valóban képes arra, hogy bizonyos mértékig tisztítsa a vizet, ám többhektáros telepekre volna szükség a hatékonyság fokozására. Az ülepítési technikát pedig akkor sem lehetne kivonni a képletből. Ráadásul a hagyományos megoldás, vagyis a lebontó baktériumokkal történő tisztítás szintén elengedhetetlen. Azonban a jövő szempontjából jelentős kiegészítő módszer lehet – magyarázta Jandó Ferenc. A jelenlegi növényzet egy harminc méterszer harminc méteres blokkrendszeren terül el.