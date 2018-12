Okleveles zoknigyűjtők lettek az iskolások

A Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola csatlakozott elsőként a megyei iskolák közül a Zokni-csereprogramhoz.

Országos szinten már több mint huszonkétezer család vett részt a négy évvel ezelőtt indult akcióban, melynek célja, hogy a használt lyukas zoknik ne a kukába kerüljenek. Ehelyett elszállítják azokat egy feldolgozóüzembe, ahol szinte elemi szálaira tépik, és így számos célra újrahasznosíthatóvá válnak.

A közelmúltban a program ötletgazdája, a szegedi Csányi Zoltán ellátogatott az iskolába, hogy az összegyűlt zoknikat átvegye, és elszállítsa a megfelelő helyre. A két nagy zsáknyi lyukas textilt nagyjából harminc megyei család gyűjtötte össze.

Az ötletgazdának köszönhetően ők mindannyian kaptak egy-egy oklevelet fáradozásaikért, és ezzel hivatalosan is magukénak tudhatják a Tiszteletbeli Zoknigyűjtő címet. A tervek szerint az iskola jövőre is meghirdeti az akciót, és Csányi Zoltán is várja majd a lyukas vagy párját vesztett textíliákat.

