Óriási leárazások várják a vásárlókat mindenhol

Itt az esztendő eleje, a legtöbb megyei boltban is megjelentek a nagy, feltűnő színű feliratok, melyek az akciókat hirdetik. Ilyenkor a ruhák mellett műszaki cikkeket és sportfelszereléseket is vásárolhatunk kedvezményes áron.

– Folyamatosan jönnek az e-mail-fiókomba a hírlevelek, hogy a környékbeli boltokban jelenleg milyen akciók vannak érvényben. Húsz-, harminc-, ötvenszázalékos kedvezmények, de olyat is láttam, ahol hetven százalékkal csökkentek a termékek árai – mondta a rendszeres vásárlónak számító Gulyás Krisztina.

A szolnoki hölgy hozzátette, nemcsak online, hanem a boltokban is napok óta ott vannak az akciót hirdető feliratok. Szereti ezt az időszakot, mert ilyenkor az eredeti ár töredékéért vásárolhat meg számos árucikket.

– Jellemző, hogy erre az időszakra hagyom a vásárlást, mert sokkal jobban megéri a csökkentett áron beszerezni a vágyott termékeket. Mondhatni már tudatosan készülök ezekre az akciókra – emelte ki a fiatal hölgy.

Január első heteiben a megyeszékhely több áruházában vannak akciók. Az egyik készletkisöprésnek, a másik év eleji leárazásnak nevezi a kedvezményes árú értékesítést. Egy biztos, kevés bolt van, amelyik ne élne a forgalomnövelő lehetőséggel…

– Szerencsére eddig sem volt okunk panaszra, azonban így januárban tovább emelkedik a vásárlóink száma – árulta el Nikolett, az egyik szolnoki üzlet eladója. – Minden évet úgy indítunk, hogy leakciózzuk a termékeinket, ezzel helyet biztosítunk az új árucikkeknek. A vásárlóink szeretik, már előre érdeklődnek, hogy az adott évben is várható-e majd a szokásos januári akció – tette hozzá a megyebeli hölgy.

A műszaki cikkek esetében is megfigyelhetőek az évindító akciók. Van, amelyik a tavalyi készlet utolsó darabjait adja olcsóbban januárban, de olyan is, akik arra buzdítják vásárlóikat, hogy most cseréljék le régi készülékeiket, mert akkor kedvezményes áron juthatnak az újakhoz.

Azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy attól, hogy egy termék akciós, még ugyanazokkal a jogokkal rendelkezünk, mint a teljes áron megvásárolt árucikkek esetében.

Bár valószínűleg a Jászkunságban is többször találkozhattunk már azzal a kereskedői reakcióval, hogy az akciós termékekre nem vonatkozik a csere, ez nem így van. Csak abban az esetben nem kérhetjük a termék hiba miatti cseréjét, ha éppen a hibája miatt csökkentették az árát, és ezzel tisztában voltunk annak megvásárlásakor.

Ha egy tartós fogyasztási cikk, például műszaki cikk, jármű, hangszer, bútor, gyermekgondozási cikk, óra-ékszer, sporteszköz vételára meghaladta a tízezer forintot, akkor ezekre jogszabály által előírt egy év kötelező jótállás is biztosítandó.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az akcióknak ténylegesen akcióknak kell lenniük. Ugyanis a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, mely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az áru díja tekintetében.

Ilyen például, ha a cég az általa meghirdetett akciós eladási árnál magasabb áron értékesíti termékét, ahogy az is, amikor a feltüntetett árkedvezmény mértékénél kisebb kedvezményt érvényesít a vállalkozás.

Borítókép: illusztráció

Forrás: Shutterstock

