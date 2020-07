Parkolási anomáliák: szolnoki eseteket mutatunk

Sokan úgy gondolják, teljesen fölöslegesen mutatjuk be a problémás megállásokat megörökítő fotókat. Sőt, egyesek szerint fontosabb dolgokkal is foglalkozhatnánk. De amíg egy olvasó is úgy érzi, azzal tesz valamit a probléma felszámolása érdekében, hogy elküldi nekünk a képet, addig mi időről időre csokorba szedjük őket és megosztjuk önökkel.

A tapasztalat azt mutatja, ha valaki szeretne megörökíteni egy problémás, vagy bosszantó parkolást, nem kell mást tennie, mint kimenni a Felső-Szandai réten található bevásárlóközpontok parkolóinak egyikébe. Első képünk is ott készült, a már jól megszokott vonalra parkolással. A második autót szintén egy szupermarket parkolójában kapták lencsevégre. Olvasónk csak annyit fűzött a képhez vélhetően némi iróniával: A taxisnak mindent lehet! És végül, de nem utolsó sorban íme, egy belvárosi példa. Ahol bár látható a mozgáskorlátozott kártya az autóban, jelen ismereteink szerint a Megállni tilos! tábla esetében (mely az utca elején található) az mégsem jogosít szabad parkolásra. Ha rosszul tudjuk ezt a szabályt, kérjük kedves olvasóinkat, jelezzék. Ahogyan azt is, ha látnak érdekes megoldásokat, bosszantó helyzeteket, és küldjék el a [email protected] címre. Továbbra is várjuk fotóikat!