Roma táncot tanítanak az öcsödi közösségi házban

A közösség erejére építenek a faluban. Az elmúlt időszakban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megkapta a volt szülőotthon épületét, melyet színes programokkal töltöttek meg. Vasárnaponként roma táncokat tanulhatnak a gyerekek, az órához szívesen csatlakoznak a helyiek.

– A roma kultúra szerves részét képezi a zene és a tánc, ezért indítottuk el a csoportot – fejtette ki Kolompár Tamás, a nemzetiségi önkormányzat elnöke. – Az alkalmakra elsősorban azokat várjuk, akik szeretnék elsajátítani az egyedi lépéseket. Sokan vannak a fiatalok között, akik sosem tanulták a táncot, de mindig is érdekelte őket. Előfordult olyan is, hogy egy fiú lomha tartással jött be a foglalkozásra, csak figyelt, majd csatlakozott, elkezdtük neki magyarázni, hogy mi a fontos, és az óra végére teljesen kivirult, sikerélményekkel tért haza.

Kolompár Tamás a célok között említette még, hogy minőségi szórakozást biztosítsanak a helyieknek. Az elmúlt hetek alapján rámutatott arra is, hogy több esetben a gyerekek tanulmányi teljesítményére is ösztönzően hatnak a hétvégi táncpróbák, melyekhez bárki csatlakozhat.