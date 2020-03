„Szárnyát szegték” Pogány Gábor Benő madaras szobrának Szolnokon

A legismertebb közösségi oldalon kis túlzással közfelháborodást váltott ki a hír, miszerint a 2016 januárjában tulajdonosváltáson átesett Pelikán Bevásárlóközpontban tizenkét éve elhelyezett és ünnepélyesen felavatott, Pogány Gábor Benő szobrászművész által jegyzett monumentális szoborkompozíció egy részét eltávolították az üzletház aulájából.

Az alkotó emiatt érthető módon nemtetszésének adott hangot a világhálón, hírportálunk pedig körbejárta a témát.

A műalkotás egységének megbontását, a kompozíció egy részének eltávolítását mások mellett Szalóki István Ezüst Pelikán díjas lokálpatrióta, a Szolnokért Egyesület elnöke, a Rotary Club Szolnok tiszteletbeli tagja is nehezményezi.

– Amikor Pogány Gábor Benő szobrászművészt megbízta az üzletközpont építtetője, a Béres Gyógyszergyár Zrt., hogy töltse meg valami értékes, kulturális tartalommal az építmény tágas belső terét, nagyon örültek a szolnokiak, hogy tartós érték és nem köznapiság kap helyet az aulában. Nem pontosan ismerem a vonatkozó jogszabályokat, az viszont nincs rendjén, hogy egyik napról a másikra eltűnjön egy nagy forgalmú közterületről a sok tekintetben szimbolikus műalkotás. Vagy ha csupán egy elemét is csonkolják, máris sérül az összképe – vélekedett a városvédő.

Szalóki István emlékeztetett, hogy miután a szoborkompozíciót a Béres Zrt. 2008-ban felállíttatta a Pelikán Bevásárlóközpontban, az adományozó cég rá egy évre, 2009-ben megkapta a Rotary Mecénás díjat. A civil szervezet tagjaként a városszépítőnek ezért még fájóbb, ami most történik.

„Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál” – ez a neve Pogány Gábor Benő több elemből álló műalkotásának. A területi Prima díjas, Munkácsy-díjas szobrászművész számos köztéri szobrot, kisplasztikát, érmét, plakettet tervezett és készített már el más hazai és külföldi megrendelések mellett a megyeszékhely, illetve helyi szervezeteinek felkérésére. A belvárosi üzletházban felállított alkotása Szent Ferencet ábrázolja, aki a fölötte keringő madaraknak, valamint a köré telepedő, az áldozatvállalást és a „szolnokiságot” is jelképező pelikánoknak prédikál. Nemrégiben távolították el a magasba felfüggesztett madarakat.

– Azzal, hogy az építményre vonatkozóan történt egy tulajdonosváltás, a jog szerint nem jelenti azt, hogy egy szerzői jog védelme alatt álló köztéri alkotást különösebb indok nélkül elbontsanak – magyarázta Pogány Gábor Benő, akit senki sem keresett meg, hogy egyeztessen vele műve egy részének elbontásával kapcsolatban.

– Véleményem szerint ennek jogi következménye kell, hogy legyen – tette hozzá, mondván, a paragrafusok szerint egy adott képzőművészeti alkotás az alkotó hozzájárulása nélküli megváltoztatása, vagy csupán környezetének módosítása jogsértő.

– A madarak eltávolításával sérült a szoborkompozíció egésze, vele a mondanivalója – hangsúlyozta az alkotó.

Megkérdeztük Pataki Ferenc városi főépítészt is, aki lapunknak elmondta, ez esetben a polgármesteri hivatalnak, de egyéb hatóságnak, azok illetékes osztályainak sincsen jogosítványa az ügyben, mivel az üzletközpont magánterületnek minősül.

Az ügy okán megkerestük a szolnoki Pelikán Bevásárlóközpontot üzemeltető, veszprémi székhelyű Retail-Property Kft. illetékeseit is. Kovács Tamás üzemeltetési igazgatótól megtudtuk, a műtárgy egyáltalán nem vált szükségtelenné, a több elemből álló kompozíció érdemi része (Assisi Szent Ferenc és a két pelikán) változatlan formában és helyen látható most is a bevásárlóközpontban.

– A magasból belógatott madarak tisztítása – különösen így, már több mint tíz esztendő elteltével –, a biztonságos felfüggesztésük folyamatos ellenőrzése és fenntartása állandó kihívást, valamint folyamatos, egyre növekvő költséget jelent. A felsorolt feladatok kizárólag ipari alpinisták igénybevételével biztosíthatóak, minden alkalommal.

– Erre való tekintettel 2019 decemberében, kizárólag a függesztéken lógó madarakat ideiglenes jelleggel elmozdítottuk. Helyükre erre az időszakra téli dekoráció került. A madarak biztonságos felfüggesztését és tisztán tartását is biztosító, gazdaságilag is vállalható megoldásról jelenleg tárgyalások folynak.