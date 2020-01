Százhatvan éves jubileumot ünnepel a megyeszékhely jelképe

A jeles évfordulón felelevenítettük, mi jellemezte a régmúltban a nagy múltú intézményt, és milyen szakmai munka folyik benne ma.

– 1860-ban a korszak sikeres vállalkozója, Obermayer Lajos építtette fel a város harmadik emeletes épületét Szolnok főterén, későklasszicista stílusban. A piactér északi oldalán elhelyezkedő épület a tizenkilencedik század második felére jellemző városias beépítéssel a tér közvetlen közelében kapott helyet. Ennek közepén elhelyezett kocsibejáróján hintókkal hajthattak át a Magyar Király Szálloda vendégei – tájékoztatta hírportálunkat az épület történetéről Ádám Adrienn, a múzeum munkatársa.

Közölte, a jubileumi év kapcsán fontos megemlíteni Hild Viktor nevét, aki a múzeum és könyvtár megalakításának ötletét vetette fel. Hild Viktor terveit végül az első világháború húzta át. Ezt követően dr. Balogh Béla Szolnokra érkező tanár valósította meg társadalmi összefogással a múzeumi gyűjtőhely szervezését az 1930-as évek elején. 1945 után Balogh Béla tanítványa, Kaposvári Gyula vette át az intézmény rendezési és szervezési munkálatait. Az első szolnoki muzeológus, későbbi igazgató nevéhez köthető a múzeumi gyűjtőhely múzeummá szerveződése.

– Az intézmény első kiállítása a Szolnoki csata címmel nyílt 1949. március 5-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Szolnok–Abony közötti csatájára emlékezve – tudtuk meg.

A tavaszi hadjárat nyitányaként lezajló csatában a császári erők felett szerzett magyar győzelemben kiemelt szerepet töltött be Damjanich János honvéd vezérőrnagy, akinek nevét a szolnoki intézmény 1952 óta viseli. Szolnok főterén, a Kossuth tér 4. szám alatti épületet 1952 végén vette használatba az intézmény, amely jelenleg nyolc állandó kiállításnak és három havonta megújuló időszaki kiállításnak ad otthont képzőművészeti, néprajzi, régészeti és történeti témákban. 1990-ben komplett rekonstrukciót kapott a műemléképület.

Szomorú sorsra jutott az építtető, a folyóba vetette magát

A múzeum Szolnoki Képtár néven a helyi művésztelep viharos sorsú gyűjteményét is falai között őrzi, bár ebben a kollekcióban, igaz más anyagokban is „rendet vágott” a háború. A művésztelep alkotásainak egy részét az 1919-es kommün sodorta el, de a második világégés sem múlt el felette nyomtalanul. Ma is látható benne olyan festmény, melyet a hátlapján levő felirat tanúsága szerint Kaposvári Gyula múzeumigazgató a gyűjtemény széthordott értékeinek keresése közben egy ház ablakában talált meg, ahol az üveget pótolták vele.

Obermayer Lajos, a hajdani szálloda első tulajdonosa felvidéki ácsként egyike volt a kiegyezés után egyre nagyobb tempóban fejlődő Szolnok által idevonzott mesterembereknek. Sikeres vállalkozóként felívelő pályájának végül egy üzleti, magánéleti csőd vetett véget, amikor emiatt 1879-ben a Tisza általa épített fahídjáról a folyóba vetette magát.