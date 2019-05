Gyakran járok ebédelni Szolnok egyik kínai éttermébe, mely déltájban tömve van beszélgető fiatalokkal, éhes munkásokkal, vagy egyszerűen csak olyanokkal, akik megkóstolnák a kelet ízeit.

S, bizony az sem ritka, hogy időnként külföldiek toppannak be az ajtón. Ez történt a napokban is, amikor egy angolul beszélő fiatalember lépett be, és előttem rendelt a két felszolgálótól.

Az egymással addig kínaiul beszélgető hölgy és úr nyomban angolra váltott, ám amikor engem is észrevettek, már magyarul érdeklődtek afelől, hogy mit ebédelnék. Tették ezt mindkét esetben olyan nyelvhelyességgel, hogy attól bármelyik nyelvtanár csettintett volna örömében.

Így volt ez akkor is, amikor az egyik helybéli színművész tájékozódott a távol-keleti pincérnő hogyléte felől, aki szemmel láthatóan szomorúnak tűnt. Az eredmény ekkor is ugyanaz volt: szépen megfogalmazott válasz magyarul.

Az interneten több hír is kering arról, hogy melyek a legnehezebben tanulható nyelvek a világon. Ezeket böngészve az látszik, hogy az első tízben szinte mindig szerepel édes anyanyelvünk. Olyan nyelvekkel versengve, mint például a baszk, az arab vagy éppen a japán.

Ezt látva, különösen figyelemre méltó, hogy környezetünkben is találkozhatunk olyanokkal, akik a kulturális különbségek ellenére időt és energiát nem sajnálva birkóznak meg a magyarral. Mindezek tudatában pedig egészen biztos, hogy a szecsuáni ínyencségek kedvelői nemcsak egy-egy ebédért, de néhány magyaros gesztusért is betérnek majd a vendéglátóhelyre. Engem is beleértve.