Szerencsére ezen a héten sem maradtunk parkolási bakik nélkül

Újabb négy olyan fotó következik, amely minden sofőr számára ismerős, bosszantó parkolási szituációkat örökít meg. Ezúttal nem csak Szolnokról.

Az első képet Kunszentmártonról, egy sarki bolt elől küldte olvasónk.

Erre is, arra is gyalogátkelőhely. Mint kiderült, a fenti képen látható áruház parkolója tele volt üres helyekkel, de lehet, hogy akkor már két lépésnél többet kellett volna sétálnia sofőrünknek a bolt bejáratáig. Olyat meg ki csinál szívesen, ugye?!

Második fotónkon egy igen bizarr és dühítő helyzetet kapott lencsevégre olvasónk.

Ahogyan levelében írta: a sofőr „kicsit nagyobb lendülettel próbált parkolni… Az első lökhárítójának egy darabját ott is hagyta, annyira sietett…”, miután ráborította a facsemetét egy másik autóra. Egyetértünk azzal a szarkasztikus megjegyzésével is, miszerint „az Opel Corsa tulajdonosa biztosan örült, amikor ez a látvány fogadta” egy nagy bevásárlás után.

Ráadásul a vétkes sofőr még egy árva cetlit sem hagyott az autó szélvédőjén.

A harmadik kép is az egyik szolnoki hipermarket parkolójában készült.

Ezúttal nem azért került be válogatásunkba egy ilyen fotó is, mert autókijárat – vagy legalábbis egy annak látszó kapu – előtt parkol a sofőr, hanem azért, mert ezzel együtt a gyalogátkelőhelyre vezető járda kellős közepén is. De ismerjük a tuti magyarázatot, biztosan csak két percre állt meg, amíg beszaladt valami apróságért…

Negyedik és egyben borítófotónk a szolnoki Sóház utcán készült.

Ahogyan olvasónk fogalmaz: „így kell a színháznál parkolni, hogy más már biztosan ne tudjon beállni.”…

Ejnye!

Ha Ön is lát hasonló parkolási remeket, ne habozzon, küldje el nekünk a szoljon@szoljon.hu email címre, továbbra is várjuk olvasóink fotóit.