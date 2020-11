Szűk körben adták át a Magyar Kézműves Remek díjakat Szolnokon

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2002-től minden évben megrendezi a Magyar Kézműves Remek elismerő pályázatát. Ennek a pályázatnak a célja, a minőségi kézműipari termékek bemutatása, a hazai gyártmány öregbítése és a vállalkozói kultúra elmélyítése.

Megyénkből két kézműves nyújtott be pályázatokat. Hasznos János törökszentmiklósi bőrműves népi iparművész és Bárdi László fegyverneki népi faesztergályos és autodidakta fafaragó. Ezeket a díjakat központilag Budapesten szokták átadni, viszont a járványügyi helyzet miatt a átadó ünnepséget törölte a Magyar Iparkamara így az egyes területi kamarákat kérte meg, hogy a mestereknek átadják a díjakat.

A megnyitót dr. Sziráki András, a kamara megyei elnöke nyitotta szavaival.

– Őszintén örülök, hogy ha ilyen feltételek között ugyan, de lehetőség van arra, hogy megköszönjük az eddig végzett eredményes munkájukat. Azt gondolom, hogy a kézműves társadalom rendkívül fontos szerepet tölt be a megye életében. Ezek az elismerések is azt példázzák, hogy a kézműves társadalom teszi a dolgát és a kiválók között is vannak még kiválóbbak, hiszen az elismerések ebbe a körbe tartoznak.

Hasznos János egy hortobágyi karikás ostorral és pásztor készséggel nyújtotta be pályázatát. János körülbelül tizenöt éve foglalkozik komolyabban bőrtár készítéssel. Régebben a hagyományőrző íjászat kapcsán tegezeket és tarsolyokat készített szeretteinek. Jelenleg hobbiként tekint a mesterségre, de bízik benne, hogy előbb utóbb főállásban művelheti mindazt.

– Sokszor zsűriztetem a tárgyaimat és teljesen magával ragadott a népművészet, mindig is fontos volt számomra a magyarságtudat, így már nem is tudnám elképzelni az életem nélküle – mesélte János. A karikás ostor egy régi szenvedélyem, ezt a Hortobágyon tanultam és pontosan úgy készítem, ahogy az ottani pásztorok szokták. Úgy érzem ez egy olyan út, aminek még az elején vagyok.

– Számomra a két legfontosabb dolog, hogy olyan alkotásokat készítsek, amik értékkel bíróak és olyan élményt adjak át azoknak az embereknek, akik megvásárolják a munkáimat, amit nem fog megkapni egy vásárokban. Leginkább ez inspirál, és természetesen a szabadság. Azok az mesterek, akik valamikor ezeket a használati tárgyakat készítették, szabadlelkű emberek voltak. Amikor ülök a műhelyemben én ugyanezt érzem.

Bárdi László, aki negyven éve fafaragással foglalkozik, népi faesztergályos és autodidakta pályamunkája Kiállításra Ébredés elismerésben részesült. A kiállított darabok közt kínáló tálak szerepeltek, többek között bombonier, pogácsás tál, fűszertartók és cukortartó. Melyekhez többféle faanyagot is használt. Néhány használati tárgy az édesapja kertjéből kivágott eperfából készült. A többi tálaló készlet fenyőből, dióból, bükkfából, akácfából és néhol olajfa csíkkal ellátott díszítési motívummal készültek.

– Egyszerű ötletekből dolgozom, amiket tovább gondolok és egy picit mindig átalakítgatok – mondta László. – Négy évtizede ezzel foglalkozom és mindig nagy örömmel tölt el, amikor nekiláthatok újabb alkotásokat készíteni.