Tele van már a szolnoki piac krizantémmal

Krizantémok színkavalkádja fogadja már a szolnoki piac szabadtéri elárusítóhelyein az arra tévedőt. Közeleg a halottak napja, amikor virágok és koszorúk „lepik el” a temetőket. Ilyenkor a vidéken elhunyt hozzátartozók sírját is felkeresik az emberek, olyanok nyugvóhelyéhez is ellátogatnak, akikéhez az év más szakában nem.

A temetői virágot termesztők és a koszorúkészítők számára ilyenkor jön el a főszezon. A felhozatalt elnézve, sírra valóból idén sincs hiány. Csak vevő legyen elég, reménykednek az árusok.

Míg évekkel ezelőtt leginkább csak fehér és sárga krizantémól választhattunk, ma már a színek és fajták garmadája csalogatja a vásárlókat. Ottjártunkkor is rengetegen bóklásztak a virágos standok körül, sokan vásároltak is, még többen pedig nézelődtek, felmérve az árakat és a kínálatot, vagy vacillálva, hogy cserepes vagy vágott virágot válasszanak.

Szakali Jánosné tizenkét féle színben kínálja fiáék Szandaszőlősön nevelt virágait, van nála kisebb-nagyobb, szálas és cserepes egyaránt. Úgy látszik, szerdán vásárlója is bőven akadt.

– Most volt idén legnagyobb forgalmam – árulta el az asszony. – Múlt héten is árultam már virágot, csak akkor nem voltak még ennyire kinyílva. Viszik a virágot, de sokan még nem vásárolnak, csak szétnéznek és mondják, hogy holnap vagy melyik napon akarnak visszajönni. De mindenki nem hagyhatja az utolsó napokra a beszerzést, bár sok vevőre lehet számítani pénteken, szombaton, de lehet, hogy akkorra már nem marad mindegyik fajtából.

Nála a vágott virág szála 350 és 400 forint, a cserepes 2500 forint.

Szabó Hajnalka kínálatában is sorakoznak a szebbnél szebb krizantémok. Két hete kezdett árulni, és úgy véli, gyér még a forgalom.

– Sok a nézelődő, kevés a vásárló – állapította meg. – Jellemző, hogy az utolsó két-három napra hagyják a virágbeszerzést. Veszik egyébként mindegyik faját, szálasat is, cserepeset is, nincs különbség, hogy melyik fogy idén jobban.

A virág száláért ős 150-350 forintot kér, cserepes krizantémot pedig 650 -2000 forint közötti áron kínál.

Donkó Csabáék igazán bőséges koszorú mennyiséggel telepedtek ki a piacra. Mű- és valódi koszorú egyaránt akad nagy változatosságban.

– Korábban elkezdtem már árulni, de az élő fenyőseket csak most hoztam. Ezeket készítjük el legutoljára, míg a mű koszorúkat egész évben csináljuk – nyilatkozta Csaba. – Október elsején már hoztam ide a piacra, míg legtöbben a hónap közepétől szokták árulni. Sokan még halottak napja előtt elkezdik kihordani a sírokra.

– Visznek most is mindegyik fajtából, kinek milyen az ízlése. Jó a forgalom, de ez annak is betudható, hogy idén jóval több koszorút kínálok, 500 és 6500 forint közötti áron. Vannak tálak is, melyeknek az az előnye, hogy nehezek, nem tudja feldönteni a szél.

Pappné Csák Csilla a Kovács Bt. koszorúit kínálja a virágbolt mellett.

– Változó a forgalom – osztotta meg tapasztalatait. – Múlt héten szombaton kezdtünk árulni, akkor nagy volt a kereslet. Talán hétvégén megint erősebb lesz a forgalom.Azt hittem, idén nem hagyják az utolsó napokra a temetőlátogatást a járványhelyzet miatt, de úgy tűnik, most sem viszek ki hamarabb a koszorúkat.

Kóródi Lajosné is úgy vélte, nem indult még be az igazi a forgalom. Múlt héten árultak először koszorút, bár már előbb is keresték.

– Nem emeltünk árakat, ugyanannyiért adjuk, mint tavaly – árulta el. – Szerintem a többiek sem adják drágábban. Az emberek mégis sokallják az árakat. Úgy veszem észre, most inkább az olcsóbb koszorúkat viszik, amik kisebbek. A krizantémokat se vettek még olyan sokan, azt is árulunk, de abból is az olcsóbb a kelendőbb – jegyezte meg.

Vannak persze, akik nem várnak a hétvégéig azzal, hogy kilátogassanak szeretteik sírjához.

A Tóvizi házaspár járt már Cegléden, Abonyban, a szolnoki temetőbe pedig a mai napon vonulnak ki.

– Úgy döntöttünk, a héten minden sírt végigjárunk, hétvégén biztosan sokan lesznek, mi pedig félünk a vírustól, nyugdíjasok vagyunk – vallotta meg Tóvizi Lajos. – Különböző helyekről vettünk már három koszorút, van, ahol mécsest is árulnak, így azt is megvettük itt. Most pedig kiültethető krizantémokat keresünk.

– Azt veszem észre, idén sok a piacon a virág, de szinte csak krizantémok, egyéb temetői fajtákat nemigen látni. Az árak a múlt évihez hasonlóak, de így sem olcsó semmi. De hát tudjuk, hogy ilyenkor számolni kell egy nagyobb kiadással.