Tiltakoznak a térség vezetői, úgy vélik, hiteltelen bírálat érte az ellátás helyzetét

Az országszerte jellemző orvoshiány megyénkben is érzékelhető, különösen a nagykunsági, Tisza-tó környéki településekre nehéz orvost találni. Az Országos Alapellátási Intézet adatai szerint az ellátás – legalább helyettesítéssel – mindenhol megoldott.

Az önkormányzatok komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a településeiken élők számára a megfelelő egészségügyi ellátást. Sok helyen erőn felül küzdenek azért, hogy a nyugdíjas korú, illetve a külföldre távozott orvosokat pótolni tudják. Külön juttatásokat kínálnak, folyamatos fejlesztésekkel teszik vonzóbbá a körülményeket.

Épp ezért érintette rendkívül érzékenyen a térség polgármestereit, hogy Lukács László György, a Jobbik karcagi országgyűlési képviselője a közelmúltban több településen is bírálta az egészségügyi ellátás helyzetét. Több mint húsz polgármester aláírásával közösen fogalmaztak neki címzett levelet, melyet szerkesztőségünkbe is eljuttattak.

Ebben többek között a levelet aláíró huszonegy polgármester kitér arra is, hogy a térség egészségügyi ellátásáért aggódó képviselő korábban maga is tulajdonosa volt annak a családi cégnek, amely üzletszerűen foglalkozik magyar orvosok külföldre közvetítésével. Ezzel hiteltelenné válik mindaz, amit a térség orvoshiányáról mond, hiszen ő maga is érdekelt anyagilag az orvosok külföldre vándorlásában.

Amint arról több hír is szólt az utóbbi időszakban, Lukács László György képviselő tulajdonosként volt feltüntetve 2010–2013 között a Doctors Abroad egészségügyi tanácsadó, szolgáltató cégben, amely a hivatalos honlapján szereplő információk szerint „Magyarországon elsőként segíti elő az angol nyelvterületre dolgozni vágyó magyar orvosok munkavállalását”.

A céginformációs rendszer alapján a politikus tagja volt a kft.-nek, s bár állítása szerint csupán „tanácsadóként” segítette testvére vállalkozását, az adatok szerint a külföldi állásokat kínáló honlap még mindig az ő nevéhez kötődik.

A levéllel kapcsolatban megkerestük dr. Lukács László Györgyöt. Válaszát kérésére változtatás nélkül közöljük.

„A feltett kérdésekre a válasz közhiteles nyilvántartásokból könnyen megtudható, az eddig is nyilvános adat volt. Javaslom, ebből tájékozódjanak a polgármesterek. Mint, ahogy azt is figyelmükbe ajánlom, hogy településeiken még most is vannak betöltetlen háziorvosi körzetek, így a levélben megfogalmazott kijelentéseik is legalább annyira hiteltelenek, mint a kérdésben tanúsított aggodalmuk. Megnyugtatásként közlöm, hogy a Jobbik kormányra kerülése esetén az összes betöltetlen háziorvosi körzetet be fogja tölteni és ezzel orvosolni fogja a polgármesterek és az Orbán-kormány mulasztásait.”

Bár valóban vannak a térségben betöltetlen – nem ellátatlan – praxisok, az utóbbi időszakban jelentős, pozitív elmozdulást látni. Alig néhány hete nyilatkozta honlapunknak Hodos Julianna, a Karcagi Járási Hivatal vezetője, hogy míg bő egy évvel ezelőtt 11 betöltetlen háziorvosi praxist tartottak nyilván ezen a területen, mostanra ez a szám ötre csökkent. Ezek többsége pedig az alacsony lakosságszám miatt csak részkörzetként, csökkentett heti óraszámban működtethető – tudtuk meg.

Mindemellett az utóbbi évek során több mint kétmilliárd forintnyi beruházás valósult meg a térség kórházi ellátását végző Kátai Gábor Kórházban. Fejlesztették többek között a kórház központi diagnosztikai egységeit, a labort, a röntgent, az ultrahangot, CT-készüléket.

Megtörtént a központi sterilizáló technológiájának korszerűsítése, a patológia helyiségeinek racionalizálása. Felújították a mozgásszervi és pszichiátriai fekvőbeteg-osztályokat és a járóbeteg-szakellátási rendelőket. Nagyszabású eszközfejlesztés zajlott a sürgősségi, sebészeti, kardiológiai, nőgyógyászati, pszichiátriai, gasztroenterológiai és belgyógyászati osztályokon és a központi műtőben.

Az egészségügyi alapellátás a választókerület minden településén biztosított, ellátatlan körzet nincs. Az infrastrukturális beruházások, korszerűsítések a teljes térséget lefedik, számos településen új rendelők épültek, vagy a már meglévőket korszerűsítették.

Megkérdeztük a megyei önkormányzat elnökét, Kovács Sándort is, aki karcagiként közvetlenül ismeri a térség egészségügyi ellátását.

– 2010 körül valóban voltak meglehetősen nehéz időszakok, de azt látom, az utóbbi években a polgármesterek rengeteget dolgoztak azért, hogy a településeiken megfelelő orvosi ellátás legyen – emelte ki. – Jelentős egészségügyi fejlesztések voltak a karcagi kórházban és többi városban, községben egyaránt. Ennek tudatában érthetőnek tartom, hogy a települések vezetői felháborodtak, amikor kiderült, hogy az egészségügyi szakpolitikusként a térségért aggódó Lukács László Györgynek olyan cége van, amely épp külföldre közvetít ki orvosokat. Az ország ezen része az itthon maradók számára sem számít a legvonzóbb helynek, a fiatal orvosok inkább a nagyobb városokat, kórházakat választják. Azok viszont, akik itt dolgoznak, emberfeletti munkát végeznek, s ennek köszönhetően egyetlen háziorvosi körzet sem marad ellátatlanul. Úgy vélem, az önkormányzatok minden elképzelhetőt megtesznek – zárta szavait Kovács Sándor.

A levelet Dobos László karcagi, Szabó András kunhegyesi, Vida Tamás túrkevei, Tatár László fegyverneki, Fótosné Czeglédi Zsuzsanna tiszaderzsi, Kerekes András tiszaszőlősi, Bodonné Gyöngy Erika tiszaörsi, Kecze István kisújszállási, Ujvári Imre tiszafüredi, Balogh Gyula abádszalóki, Pádár Lászlóné kenderesi, Fazekas Szabolcs tomajmonostori, Koczúrné Tóth Ibolya tiszaszentimrei, Kamarás Zsolt tiszaroffi, Szilágyi László tiszaigari, Guba László kunmadarasi, Bruna László tiszabői, Pisók István tiszagyendai, Molnár János berekfürdői, Bári Ágnes nagyiváni és Nagy Imre tiszaburai polgármester írta alá.