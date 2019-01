Tizenkét év után ismét Munkácsy-kiállításnak ad otthont Szolnok

Több tízezren láthatták évekkel ezelőtt a megyeszékhely Munkácsy-kiállítását, mely a napokban ismét Szolnokra érkezik. A világszerte közismert magyar festő mintegy ötven alkotását hamarosan testközelből is megcsodálhatjuk. Mi több, egy Magyarországon még sosem látott remekművet is láthat a nagyközönség.

– Tizenkét év után újra Munkácsy-kiállításnak ad otthont a város – jelentette be csütörtökön délután városházi sajtótájékoztatóján Szalay Ferenc polgármester, akitől megtudtuk, jeles esemény köré szerveződik a mostani tárlat.

Hiszen a festőgéniusz születésének 175. születésnapját február huszadikán ünnepeljük.

– Az érdeklődők január tizenkettedike és április hetedike között a Szolnoki Galériában tekinthetik meg a kiállítást. Meglepetés, hogy egy olyan mű is érkezik februárban, amely Magyarországon eddig sosem volt látható – taglalta a városvezető.

Majd hozzáfűzte, jó esély van arra, hogy a korábbi negyvenezres látogatószámot is túlszárnyalja a látogatottság.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Horváth László, a Damjanich János Múzeum igazgatója ezután arról beszélt, Pákh Imre műgyűjtő gyűjteményéből közel ötven kép érkezik majd Szolnokra. Ezt egészíti ki mintegy huszonöt alkotás, melyeket Békéscsabáról kap az intézmény.

Számos festményt pedig még sohasem láthatott a közönség a városban.

– Komoly biztosítási intézkedéseknek kellett megfelelnünk, hogy korszerű védelmet nyújtsunk a helyszínen. A festmények kapcsán ugyanis milliárdos összegekről beszélhetünk. Az alkotások többsége ráadásul Egyesült Államokbeli tulajdonban van… – emlékeztetett az intézményvezető.

Hangsúlyozta, a nap huszonnégy órájában egy hivatalos őrgárda ügyel majd a képek biztonságára. Ezzel együtt szigorú műtárgyvédelmi előírásokat is be kell tartaniuk.

Megtudtuk, a leghíresebb Munkácsy-képek közül az „Ásító inas” is a repertoárt gazdagítja. Emellett a művész bibliai témájú képeit is megtekintheti a közönség.

A 19. század híres mestere kapcsán szakértőt is megkérdeztünk a kiállítandó festményekről. Csiszár Róbert, a múzeum munkatársa elmondta, a tárlatban a festőgéniusz tájképeit, portréit, népi életképeit, és a korabeli arisztokrácia életét megjelenítő zsánermunkáit teszik közszemlére. Emellett a „Krisztus Pilátus előtt” című munkájának igényesen kidolgozott tanulmánya is megjelenik.

– A tárlat érdekessége, hogy Munkácsy valamennyi témája előkerül. S mint tudjuk, az életképfestészetben különösen nagyot alkotott… – ecsetelte a szakember.

Világszerte ismertek alkotásai

Munkácsy Mihály fiatalon, mindössze ötvenhat évesen hunyt el, azonban már életében is elismert művésznek számított.

– Már korában a legismertebb és legnépszerűbb magyar festőnek tartották! Sőt, Európában és az Egyesült Államokban is jól ismerték. Nem is csoda, hiszen képei méretüknél és felfogásmódjuknál fogva is nagy jelentőséggel bírtak. Így azok méltán keltették fel a kor műkritikájának érdeklődését – összegezte gondolatait Csiszár Róbert.

HIRDETÉS HIRDETÉS