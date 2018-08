Új szolgáltató szállítja a hulladékot Túrkevén

A településen élők abban reménykednek, hogy előbb-utóbb a számlázási gondok is megoldódnak.

– Kaptunk nemrégiben egy levelet, amiben arról tájékoztatnak bennünket, hogy más cég fogja üríteni a kukákat, s az elmúlt hetekben más rend szerint ugyan, de valóban rendszeresen vitték is a hulladékot – mondta el kérdésünkre válaszolva S. Józsefné, aki épp az üres kukát húzta be a portára ottjártunkkor.

– Hogy mi lehet a váltás oka, nem tudom, nekünk az előző céggel sem volt különösebb problémánk. Az elszállítással eddig sem volt baj, a gondot inkább az okozza számunkra, hogy idén például még egyetlen számlát sem kaptunk.

– Utoljára a tavalyi utolsó negyedévről érkezett még valamikor az év elején, most meg már nyár vége van. Remélem, nem járunk úgy, mint tavaly, amikor év végén kellett egyszerre befizetni mindent.

– Hiába számítottunk rá és tartalékoltunk egy kis pénzt, azért a karácsony előtti időszakban nem esett túl jól ez a befizetni való. Sok ismerősöm nem is tudta befizetni, volt, akit az önkormányzat támogatott, hogy letudja a tartozását.

Amint a város polgármestere, Vida Tamás elmondta, a váltás oka egészen egyszerű: mostanáig kijelölt szolgáltató végezte a hulladékszállítást.

– Az elmúlt évek során kijelölt szolgáltatóként az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállította a hulladékot – tudtuk meg tőle. – Ezt az állapotot szüntettük meg azzal, hogy immár szerződéssel az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-t bíztuk meg.

– Ebben a cégben egyébként nemrégiben résztulajdonossá is vált az önkormányzat, logikus tehát a döntés. Ráadásul a szomszédos Kisújszálláson szintén ugyanez a cég végzi a szolgáltatást, közmegelégedésre. Remélem, nálunk is beválik.

Amint a polgármester hozzátette, arra törekednek, hogy a lakosok minél kevesebbet érezzenek a váltásból. Az első hetekben ugyan még előfordulhatnak zökkenők, folyamatosan alakul a szállítási útvonal is, az egyeztetések folytán azonban a kisebb problémák gyorsan megoldhatóak.

A sárga kukákban gyűjtött, illetve a zöldhulladékot ugyanúgy rendszeresen elszállítja ez a cég is, mint a korábbi, illetve továbbra is rendszeresen lesz szervezett lomtalanítás is. A háztartási hulladékot pedig keddi és csütörtöki napokon viszik el.

– Mindezen túl résztulajdonosként remélhetőleg további kedvező változásokat is sikerül elérni a hulladékszállítás rendjében a későbbiek során – emelte ki Vida Tamás.

Korábban csipes kukáik voltak

Régebben Túrkevén úgynevezett csipes rendszerű szemétszállítás működött. Ennek köszönhetően a helyiek valóban annyi hulladék elszállítását fizették, amennyi keletkezett a háztartásban. Ez a rendszer igen kedvelt volt a helyiek körében.

A szolgáltatás átalakítását követően viszont erre már nem volt lehetőség, így az utóbbi években az átalánydíjas fizetés maradt. Emiatt azonban sokan bosszankodnak, hiszen az egy-két személyes háztartásban több hét alatt sem telik meg a kuka, a szállítás díját mégis ki kell fizetni.