Újraélesztést tanítottak sportolóknak

A Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete a Városi Sportcsarnokban tartott újraélesztési bemutatót sportolóknak.

Orvos Anetta Csilla, a szervezet vezetője elmondta, fontosnak tartják, hogy a legfiatalabbakat is megtanítsák egy ambubabán a szabályos újraélesztésre, amit Ábrahám Istvánné, a szervezet elnöke, szakápoló mutatott be, és közben beszélt arról is, milyen fontos, hogy ne menjünk tovább az utcán, ha eszméletlen embert látunk, tudtuk meg a szakembertől.