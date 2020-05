Újraindult az egészségügyi ellátás megyénkben is

A kijárási korlátozások enyhítésével május negyedikétől újraindulhatott az egészségügyi ellátás is vidéken. Mivel azonban a járványnak még nincs vége, ez nem azt jelenti hogy minden visszaállt a régi kerékvágásba. A fertőzés terjedésének elkerülése miatt csak szigorú szabályok betartásával dolgozhatnak a háziorvosok és a fogorvosok is.

Továbbra is zárva van a Jubileum téri háziorvosi rendelő várótermének ajtaja Szolnokon, a betegek még most, az enyhítés után is az utcáról nyíló ideiglenes bejáratot használhatják.

– A héten már sokan jöttek bejelentés nélkül is, hiszen azt hallották, hogy már szabad. Pedig ugyanúgy, ahogy eddig, először telefonon kell egyeztetni velünk, és mi eldöntjük, hogy szükséges-e a személyes vizsgálat – számolt be a hétfő óta tapasztaltakról dr. Hoksári László. A szolnoki háziorvos azt is elmondta, hogy már jelentkeztek páciensek olyan többhetes panasszal is, amiről eddig úgy gondolták, hogy valamennyit várhat. Hétfő óta hat-nyolc beteg jelent meg a korábbi kettő-háromhoz képest.

– Légúti betegség esetében még mindig nem vizsgálunk személyesen. A pontos érkezést nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ne kelljen a betegeknek várakozni, és ne legyen torlódás! A páciensektől azt kérjük, hogy szájmaszkot mindenképpen viseljenek, mi természetesen egyéb védőfelszerelést is alkalmazunk. A szakrendelések vonatkozásában is tapasztalom már a nyitást, hogyha egyelőre korlátozott számban is, de az előjegyzések elkezdtek működni – mondta a jelenlegi helyzetről a szakember. Hozzátette, a szabályok betartása mellett maximum tizenkét beteget tudnak naponta ellátni.

Míg a nagyobb városokban már érezhető az enyhítések miatt a személyes megjelenések számának emelkedése, addig a kisebb településeken még kevésbé érzékelhető a változás.

– Egyelőre én még nem tapasztaltam lényeges létszámemelkedést a páciensek körében – ezt már dr. Imre Anikó, rákócziújfalui háziorvos nyilatkozta hírportálunknak. – A veszélyhelyzet ideje alatt nem mentem ki házhoz, és hurutos beteget sem fogadtam, hozzájuk mentőt hívtam. Ám, ha a beteg időpontot kért, és indokolt volt, akkor védőfelszereléssel megvizsgáltuk. Két-három páciensről beszélhetünk csak naponta, ez hétfő óta még nem változott.

Azt dr. Imre Anikó is kihangsúlyozta, hogy először mindenképpen telefonálnia kell a pácienseknek, és nagyon fontos az előjegyzés pontos betartása.

– Elvileg hétfőtől már lehet a járóbeteg-ellátásra küldeni a pácienseket, de oda is csak időpontkérés után. Ha nem boldogulnak a betegeim az időpont-egyeztetéssel, próbálok segíteni – magyarázta a további betegútról.

– Továbbra is alapelv, hogy az orvos-beteg személyes találkozót a minimálisra kell csökkenteni, törekedni kell a lehető legmagasabb arányú, távkonzultáción alapuló betegellátásra – tudtuk meg Zornánszki Ildikótól, a szolnoki polgármesteri hivatal egészség- és családügyi osztályának vezetőjétől. – A személyes konzultációnak jelen helyzetben speciális szabályai vannak.

Az orvosok óránként maximum négy beteget fogadhatnak, minden beteg után szigorú fertőtlenítési, takarítási protokollt kell betartaniuk.

– Nagyon fontos, hogy aki vizsgálatra érkezik, ne feledkezzen meg a kézfertőtlenítésről és a szájmaszk használatáról sem. Fontos továbbá, hogy – ha lehet – mindenki egyedül menjen a vizsgálatra, kísérővel csak nagyon indokolt esetben, illetve kiskorú gyermekkel menjenek a rendelőkbe, például a gyermekekkel is csak egy kísérő menjen – hangsúlyozta.

Hozzátette, fogorvosi ellátás esetén a területi ellátási kötelezettség alapján a lakóhely szerinti fogorvost kell telefonon felkeresni. Az orvos dönt arról, hogy szükséges-e személyes konzultáció vagy halasztható a beavatkozás.