Válasz a nagy kérdésre: Miért érti félre egymást férfi és nő?

Mindenki harmonikus kapcsolatra vágyik a párjával. Ez azonban nem olyan egyszerű, hiszen a férfi és a nő alapvetően különbözőek, így gyakran félre értik egymást. Ennek okairól beszélt dr. Agócs Gabriella pszichiáter a közelmúltban a Szolnok Térségi Család és Karrier Pont egy éves évfordulójára szervezett konferencián.

– Ha a nők elgondolkodnak, hogy milyen az ideális férfi, arra jutnak, hogy egy másik nő – kezdte előadását dr. Agócs Gabriella a Söráriumban megtartott női networking konferencián. A gyengébbik nemnek van egy elképzelése arról, hogyan kellene működnie a férfinek, aki azonban úgy viselkedik, mint egy férfi, és nem akar a nők által ideálisra megrajzolt képbe beilleszkedni.

A szakember rávilágított, hogy a két nem közötti különbségeknek evolúciós, genetikai, fejlődéslélektani, szocializációs okai is vannak. Lényeges különbséget hoz például, hogy a születés után időszakban anya és gyermek között erősebb kötelék alakul ki az anyai táplálás miatt, és a belső világban kevésbé érzékelődik, hogy az apa védi azt a teret, amelyben mindez zajlik. Már itt látszik a különbség, hogy a nőnek empátiára van szüksége, mivel gondoskodik a magát kifejezni nem tudó gyermek belső szükségleteiről, a férfinek viszont erőre, hogy a külvilág támadásait visszafogja.

– Emellett van a nőkben egy tudattalan beállítottság, hogy a férfiak rosszul csinálják, ők viszont jól. Ezt a legtöbb nőben már iskolás korban elültetik, amikor a tanító néni azt mondja a lányoknak, hogy „látjátok, a fiúk milyen rosszak?” Így ott van a lelkük mélyén az a kiskori beidegződés, hogy ők a jók. Ebből pedig az következik, hogy a nő akarja megmondani a férfinek, hogyan kell jól csinálni – magyarázta dr. Agócs Gabriella.

– A háborús időkben történtek is hatással vannak a kapcsolatainkra, hiszen a nők pótolták a csatában odaveszett férfiakat, számukra is megerőltető férfi feladatokat felvállalva. Erre már nincs szükség, a nők mégse vetették még le magukról ezt a terhet. Emellett azok a nagyszülők, akik traumákon, például nemi erőszakon mentek keresztül, félelmet, bizalmatlanságot, erős megítélést hordoznak a férfiak felé. Így sokan ezt kapják a női örökségként.

– A mai kor sem kedvez azonban a harmonikus kapcsolatok kialakulásának, hiszen a férfiak túl sok impulzust kapnak: minden plakátról és reklámból tökéletes nők mosolyognak rájuk, ami rontja egy átlagos nő iránti érzékenységüket, és így a gyengébbik nem nem tudja kellően értékelni a saját nőiségét. A nők feje is tele van azonban eltúlzott vagy idealizált képekkel a férfiakról a médiának és a romantikus filmeknek köszönhetően. Az átlagos férfi viszont nem illik bele ebbe a képbe, így a nő csalódik, de a férfi is, hiszen nem tudja, mit akar tőle a másik nem.

– Bár a férfiak is szeretnék megélni az érzelmeiket, ugyanakkor belső tiltás is jelentkezik, mert az érzelmek a nők világához tartoznak. hiszen a legfontosabb parancs, amit addigi életük során hallottak az volt, hogy „ne légy nő!” A gyengébbik nem viszont az idealizált képben lágyságot, érzelmeket tulajdonít a férfinak, de azért elvárja az erőt is. lehetetlen küldetés, gondolhatnánk. Ideális esetben, feldolgozott érzelmi háttér mellett, a férfi ki tud mozdulni – saját szándékból és mértékben, tehát nem a női erőszaknak engedve- az érzelmek és az erő irányába is – tette hozzá.

A szakember elárulta, a legfőbb különbség a két nem között, hogy a nő érzelmileg igyekszik kommunikálni, a férfi pedig erő alapon. Sokat számít azonban, hogy a férfiben milyen kisgyerekkori frusztrációkból fakadó érzések rejtőznek. Ugyanis minél több negatív, fájdalmas érzés van benne mélyen elrejtve, annál inkább fenyegető számára a női érzelem. Ezeket azonban saját magának kell feldolgoznia, nem lehet kényszeríteni rá, és az sem jó, ha ezt mindet rázúdítja a párjára. Ilyenkor a legjobb, amit egy nő tehet, hogy egyet hátralép, teret adva a férfinek a saját munkájához. Ha nő túlzott gondoskodást, anyai minőségeket vállal, az nem tesz jót a kapcsolatnak. Lehet a meghittségnek gondoskodó anyai arca egy-egy pillanatra, de ha a nő gyerekként bánik a párjával, elveszíti a férfit, és magában a nőt. Ez azonban nem szerencsés, a kapcsolat minősége és jövője múlhat rajta.

Ha egy férfi nem képes feldolgozni a saját érzéseit- például a nők iránti haragját, frusztrációját, kisebbségi érzését, azt előbb-utóbb a felesége felé fogja átélni. Itt jön egy másik fontos kommunikációs különbség, hiszen a férfi számára az érzelmek feldolgozása nem annyira fontos, az viszont, hogy a párja nőként viselkedik-e, nagyon is. Éppen ezért a házasságot meg kell tartani a férfi–nő viszonyban, mikor tehát a nő túlzottan elnéző ezekkel a projekciókkal kapcsolatban, elveszíti a férfi tiszteletét.

– Tipikus kommunikációs zavar, amikor a nő sírva panaszolja el a munkahelyi problémáit, és csak azt akarja, hogy a férfi meghallgassa. Az erősebbik nem azonban általában nem csak meghallgatja, hanem tanácsot is ad, hogy mit kellene tennie a nőnek. Ha pedig a hét minden napján ez történik, egyre türelmetlenebbül ad tanácsot. Ilyenkor a nő rögtön azt gondolja, hogy „meg se hallgat, csak adja a tanácsait, nem is szeret”.

– A férfi viselkedése azonban ez esetben is az evolúcióra vezethető vissza, hiszen számára a női könny egyenlő azzal, hogy itt a kardfogú tigris. Vagyis ha a nő sír, az azt jelenti, nagy baj van, a férfinek pedig veszélyhelyzetben is cselekvőképesnek kell maradnia, így leteszi az érzelmeit. Szóval óvatosan a női könnyekkel, mert túlterheli a férfit! Inkább máshol sírják el a nők a bánatukat, és a párjuknak már félig megemésztve adják elő a problémájukat – tanácsolta dr. Agócs Gabriella.

Arról is beszélt, hogy amikor a férfi hazaér a munkából, a nő gyakran elkezdi faggatni, hogy milyen volt a napja. Jobban teszi azonban, ha hagyja elvonulni, mert az erősebbik nemnek szüksége van a saját terére és a saját rendjének a megteremtésére. A nők gyakran attól félnek, hogy a férfinek rossz egyedül, de ez nem így van. Azon se sértődjenek meg a nők, hogy a párjuk oda sem ment puszit adni, amikor hazaért, hanem rögtön elvonult, ugyanis ha rendbe tette magában a dolgokat, oda fog menni. Ilyenkor érkezik meg valójában, tehát ide illik az a mosoly, az az ölelés, amit az üdvözlésére szántunk. És mi történik, ha azt mondja, hogy „most már nem kellesz”? A férfi nem fogja érteni, mi baj van, hiszen nem csinált semmit, meg se szólalt, csak megvárta, hogy a lelke is haza érjen.

– Fontos, hogy ha a férfi erőből kommunikál, és a nő is ezt teszi, mindig a nő húzza a rövidebbet, mert a férfi ereje a mammut ellen van, nem a nő ellen. Erővel szemben célszerű érzelmekkel kommunikálni, az majd megállítja, elgondolkodtatja a férfit. Itt van helye a könnyeknek, kedvességnek, ha a nő azt akarja, hogy a párja valamit másképp csináljon. Amikor azt szeretné, hogy megértse, mert valamivel megbántotta. Ha a férfi szereti a nőt, ez megállásra készteti és el fog gondolkodni.

– Fontos azonban, hogy a nő sírás közben ne vágja a férfi fejéhez, mennyire szemét, mert az megint az erőből kommunikálás esete, hanem mondja el, hogy mit érez, és mennyire fáj. Amikor a nő a férfivel kommunikál, azt kell tükröznie, hogy nem az ellensége és nem férfi, akivel hierarchiaharcot kell vívnia, mert a harcos ellenség felé nem nyílnak ki a férfi érzelmei. Fontos, hogy a nő áldozat se legyen, mert a férfiak társat akarnak, nem áldozatot. Összességében azt mondhatom: a nőnek tisztelnie kell a férfiben azt, ami benne más, de magában is tisztelnie kell azt, amiben különbözik a másik nemtől, és akkor harmonikus kapcsolatban élhetnek – foglalta össze a pszichiáter.