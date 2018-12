Veszélyesek is lehetnek a karácsonyi izzók

A közelgő ünnepek elmaradhatatlan kellékei a karácsonyi fényfüzérek, melyek vizsgálatára kiemelt figyelmet fordítanak a hatóságok. Nem árt azonban körültekintőnek lenni a vásárlás során, hiszen nem sok kell ahhoz, hogy egy silány minőségű, hibás égősor áramütést, esetleg lakástüzet okozzon.

Minden évben kiemelt figyelmet fordít a fogyasztóvédelmi hatóság a kereskedelmi forgalomban található kül- és beltéri díszvilágítási füzérek és karácsonyi elektromos dekorációs termékek ellenőrzésére – tudtuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól.

A hatóság munkatársai a gyanúsnak ítélt fényfüzérekből mintát vesznek, melyeket laborvizsgálatra megküldenek az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. Emellett azt is ellenőrzi a hatóság, hogy nem árulnak-e olyan terméket, melynek forgalmazását a korábbi években akár Magyarországon, akár az Európai Unió más tagállamában már betiltották. Amennyiben a laborvizsgálat során kiderül, hogy az adott termék használata veszélyt jelent a felhasználókra nézve, a hatóság haladéktalanul intézkedik a termék forgalmazásának megtiltásáról, visszahívásáról.

Megyénkben tavaly kettő, idén pedig egy termék esetében igazolódott be, hogy azok áramütés-veszélyesek, így a hatóság haladéktalanul megtiltotta azok forgalmazását.

Minden évben országos témavizsgálat keretében ellenőrzi a hatóság a fényfüzéreket az üzletekben és a karácsonyi vásárokon annak érdekében, hogy kiszűrjék a biztonsági szempontból aggályosnak vélt termékeket. A fogyasztóvédelem munkatársai megyénkben évek óta nem találkoztak olyan termékekkel, melyek értékesítését korábban már megtiltották.

Idén országosan azonban ez idáig 53 ellenőrzött termékből 25 bizonyult nem megfelelőnek a vizsgálaton, azaz a problémás termékek aránya 47 százalék. Annak érdekében, hogy elkerüljük az ilyen árukat, célszerű olyan kereskedőnél vásárolni – ha nem üzletben tesszük ezt –, aki feltünteti elérhetőségét.

Továbbá ajánlott olyan terméket választani, melyen megtalálhatóak a gyártó, importőr adatai annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő problémánkat a későbbiekben legyen lehetőségünk orvosolni – tanácsolja a fogyasztóvédelem.

A terméken feltüntetett CE jelölés garancia arra, hogy az adott áru kellőképpen biztonságos, ugyanakkor előfordulhat, hogy azt jogtalanul tüntetik fel a fényfüzéren. Így annak meglétén túl érdemes a fogyasztóknak ellenőrizni akár bel-, akár kültérre szánják, hogy nincs-e olyan feszültség alatt álló rész a terméken, amely kézzel megérinthető. További intő jel, ha a csatlakozódugó mérete kisebb a megszokottnál vagy keskeny keresztmetszetű a vezeték.

Figyeljünk arra, hogy a kültéri használatra szánt füzérek esetében a vezetékek szigetelése csak gumi lehet, a csatlakozódugónak pedig vízbehatolás ellen védett kivitelűnek kell lennie. Bővíthető fényfüzérsorok esetében pedig tartsuk szem előtt azt a tájékoztatást, összesen hány darabot lehet egymáshoz kapcsolni úgy, hogy azok működése biztonságunkat még ne veszélyeztesse. A fogyasztóvédelem emellett azt javasolja, hogy a működés alatt álló füzéreket és dekorációs termékeket ne hagyjuk túl hosszú ideig őrizetlenül.

Adventkor megnő a lakástüzek száma

A karácsonyi fényfüzéreken kívül az adventi koszorúk is veszélyesek lehetnek. A de­cemberben keletkező lakástüzek egy részét ugyanis az ezeken lévő gyertyák lángja okozza – tudtuk meg Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől. A gondok a legtöbb esetben abból adódnak, hogy a koszorút éghető anyagok közelében helyezik el, de maga a koszorúk alapja is gyúlékony anyagokból készül, ami szintén veszélyforrás lehet.

A szóvivő azt javasolja, hogy a gyertyák és mécsesek alatt mindig legyen valamilyen tűzálló anyagból készült alátét, ezzel megakadályozható, hogy a lángok átforrósítsák környezetüket. Fontos figyelni arra is, hogy a koszorúk, mécsesek stabil helyen legyenek, mert így nem tudnak eldőlni vagy leesni. Ami viszont a legfontosabb, hogy az égő gyertya vagy mécses soha ne maradjon felügyelet nélkül, a helyiségből történő távozást megelőzően minden lángot el kell fújni.

