Száz film száll versenybe a Bujtor István Filmfesztiválon

A filmek mellett koncertek, színházi előadások, hajózás, veteránautós felvonulás, kiállítások és gasztroprogramok is várják az érdeklődőket a 2009-ben elhunyt Balázs Béla-díjas színművész, filmrendező, forgatókönyvíró és producer emléke előtt tisztelgő seregszemlén.

A fesztiválra 141 nevezés érkezett. A krimik, a rejtélyek, a vidám filmek, a fordulatokban gazdag emberi történetek és a verseket feldolgozó alkotások mellett idén a karantén témájával foglalkozó munkákat is vártak a szervezők.

A versenyprogramba jutott alkotások között szerepel például az Oscar-díjas Deák Kristóf Foglyok című filmje, amely 1951-ben játszódik Budapesten, és egy átlagos családról szól, amelyet a hatalom képviselői saját lakásában ejtenek foglyul. Bekerült a programba a Balázs Béla-díjas Dér András A Rubens lány című filmje is, amelynek főszerepét, egy átlagos tini lányt, aki nem tud megbékélni saját testével, Bajor Imre lánya, Bajor Lili alakítja. Láthatják a nézők az ugyancsak Balázs Béla-díjas Pozsgai Zsolt Két vaddisznó meg a kislány című karanténfilmjét is.

Versenybe száll Gál Sándor Los Angelesben díjazott, Defekt című alkotása és Rudolf Olivér Emma című filmje is, amely egy ötödikes lány kiközösítését mutatja be. Szajki Péter Most van most című nagyjátékfilmjének hősnője pedig egy hirtelen döntés nyomán lelép az esküvőjéről és beugrik egy szabadnapos taxis autójába.

Bartúcz Anna filmje Székely Éva olimpiai bajnok magyar úszónak a nyilas razzia elől való menekülését dolgozta fel animációs rövidfilm formájában. Ugyancsak animációs alkotás a Bűnvadászok című Bud Spencer-Terence Hill film első jelenetének kétdimenziós modern parafrázisa, Porpáczy Zoltán képzőművész feldolgozása, amelynek eredeti szinkronjában Bujtor István hangja hallható.

A versfilmek között magyar költők műveit feldolgozó alkotások is szerepelnek.

Arany János Toldi című elbeszélő költeményét sajátos módon dolgozta fel például Gyula Város Önkormányzatának alkotócsoportja.

A dokumentumfilmek között Rozgonyi Ádám Hazatérők című filmje, a korábbi kategóriagyőztes Poroszka Magyar Zsolt méhekről készített alkotása és Bicsák Boglárka Anyukám álmát című alkotása is versenybe száll.

A vetítéseket pódiumbeszélgetések és közönségtalálkozók kísérik.

A Janisch Attila rendező, Gera Marina színésznő, Kalász József filmrendező, vágó, valamint Lutter Imre fesztiváligazgató és Wiegmann Alfréd rendező alkotta zsűri a Bujtor István-díjat kategóriánként ítéli oda, de különdíjjal jutalmazza a legjobb rendezést, forgatókönyvet, operatőri munkát, vágót és színészi alakítást is, összesen egymillió forint értékben.

A fesztiválon az Ötvös Csöpi-filmeket is műsorra tűzik. Koncertet ad többek között Molnár Ferenc Caramel, fellép az Irigy Hónaljmirigy, Nagy Bogi, Hajdu Steve, Csengeri Attila, Gregor Bernadett, a Pécsi Nemzeti Színház, a Csavar Színház, a Bóbita Bábszínház, az Escargo Hajója színészei, valamint a PTE Brass Band fúvósai.

A fesztivál számos érdekességet tartogat az érdeklődőknek, például lesz retro utcabál, de Bujtor István kedvenc ételeit is megkóstolhatják a látogatók, akik bepillanthatnak a forgatások kulisszái mögé és veterán autókban is gyönyörködhetnek. Augusztus 22-én pedig vitorlás emlékversenyt tartanak a művész tiszteletére Balatonkenesén.