Elvarázsolják a fák, a természet a tiszafüredi születésű alkotót

Sose elégedjen meg magával az ember, ez a siker kulcsa. Sokszor hallhatjuk a közhelynek számító intelmet, mégis működik. Nehézségek ide, betegség oda, ezt vallja Fridrik Ágnes Krisztina is. Bár évtizedek óta alkot, komolyabban csak az utóbbi tíz évben adta át magát a művészetnek.

Már édesapja is szépen rajzolt, anyai ági felmenői között pedig festőt is találunk, a tehetség mondhatni öröklődött. Alig hét-nyolcéves volt, mikor benne is megmutatkozott a művészi hajlam, korához képest szépen rajzolt, festett.

– Általános iskolában számos pályázatot nyertem, a tanárom is rendszerint kiemelt és példának állított, ha rajzolásról vagy festésről volt szó – kezdte beszélgetésünket Fridrik Ágnes Krisztina.

A tiszai kisvárosban született, általános- és középiskolai tanulmányait is helyben végezte. Élete egyik legjobb időszakának tartja a Kossuth Lajos Gimnáziumban töltött éveket

– Mindenkinek van tehetsége valamihez, nekem ehhez, de nem gondoltam volna, hogy egyszer komolyabban fogom művelni – mondta a festő.

– Eredetileg jogásznak készültem, kifejezetten jó tanuló voltam. Tizenhat éves koromban azonban cukorbeteg lettem, édesanyám lebeszélt a stresszes jogi pályáról, így lettem tanár – magyarázta.

Egerben tanult, a pályát Jászberényben kezdte. Először a főiskola gyakorlógimnáziumában, majd öt évig a Terplán Zénóban tanított. Az utóbbi időben már magántanárként dolgozott, nyelvtanfolyamokat szervezett, ahol német nyelvet, magántanárként pedig matematikát oktatott. Szereti új dolgokban kipróbálni magát, folyamatosan keresi a kihívásokat. Négy tantárgyból is rendelkezik tanári képesítéssel, földrajzot, német nyelvet, rajzot, valamint közgazdaságtant is taníthat.

Élete azonban korántsem felhőtlen, az elmúlt években betegségek tették és teszik próbára manapság is. Hosszú kálvária után derült ki, hogy beteg, melynek következtében az egyik veséjét eltávolították.

– Eszméletvesztéseim voltak, sokszor vitt a mentő kórházba. Volt, hogy egy héten háromszor is – idézte fel a rossz emléket.

Mentorként, majd biztosítósként is kipróbálta már magát. Büszke arra, hogy utóbbi munkakörben az ország egyik legnagyobb hálózatát sikerült kiépítenie. Élvezte a szabadságot, ami a munkával járt, hiszen nem alkalmazottként, sokkal inkább másokért és saját céljaiért dolgozhatott.

– Gyerekként nagyon sokat mozogtam, a sport kis korom óta jelentős szerepet játszik az életemben. Erős és egészséges voltam, semmi nem utalt arra, hogy bármi bajom is lenne – hangsúlyozta.

– Középiskolában influenzás lettem, melynek szövődményeként leállt a hasnyálmirigyem inzulintermelése, innen egyenes út vezetett a cukorbetegséghez – részletezte.

Minden kellemetlenség ellenére soha nem titkolta egészségi állapotát, sőt, csatlakozott a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségéhez. Meglátása szerint egy lelkiismeretes diabéteszesnek, aki tartja a szükséges diétát, nagy önfegyelmet és akaraterőt ad mindaz, amit át kell élnie. Számára a sport ad erőt, rendszeresen mozog, hogy testileg és lelkileg formában tartsa magát. Két bátyja van, apjukat korán elveszítették, így édesanyjuk nevelte fel őket. Ma is örömmel gondol vissza a Poroszlói úti lakótelep kis közösségére. A szomszédos strandon töltötték a napjaik nagy részét, kiválóan megtanult úszni.

– Mikor úsztam, édesanyám vigyázott rám. Leült a nagy szilfa alá, és onnan figyelt – idézte fel mosolyogva a kedves képet.

– Azt a fát le is rajzoltam, egy hármas sorozat készült belőle – jegyezte meg.

Szereti a csendet, a nyugalmat és a napfényt. Egyik kedvenc témáját éppen a páratlan környezet adja. Rajong a fákért, szeret sétálni az összeérő lombkoronák árnyékában, elvarázsolják a néma óriások. Monogramja is árulkodó lehet, de a gyermeki csodálat nem ebben gyökerezik. Persze a művészete nemcsak a fákra korlátozódik, számos tájképet és aktot készített az évek során.

– Nálam az alkotás hangulatfüggő, nem ülök naphosszat a festővászon előtt – hangsúlyozta. – Az egyediséget képviselem, minél ritkább valami, annál értékesebb – érvelt az alkotó.