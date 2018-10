Veterán motorok vonultak fel Mezőtúron

Gyönyörű, szinte nyárias időben rendezték vasárnap a tizenhatodik Túri veteránmotor-kiállítást és alkatrészbörzét a mezőtúri strand előtti téren.

Ahogy az elmúlt években, úgy most is sok érdeklődőt vonzott a különleges esemény. A régi motorok gyűjtői, restaurálói közül jó néhányan felkeresték a nemcsak látványban, de különleges ritka alkatrészekben is gazdag kínálatot felvonultató rendezvényt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A veteránmotorok mellett természetesen néhány oldtimer autót és régi traktort is láthattak az érdeklődők. A több évtizeddel ezelőtt gyártott járművek többsége ma is kiváló állapotban van, így nem csoda, hogy sokan kíváncsiak voltak rájuk. Ezúttal bárki testközelből is megcsodálhatta ezeket.