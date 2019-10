Hazaszállíttatnák James Joyce maradványait

Dubliniak egy csoportja kampányt indított az ír költő, író és kritikus Zürichben lévő földi maradványainak hazaszállíttatásáért.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A petíció kezdeményezői a dublini polgármesterhez fordultak, hogy kérje fel az ír kormányt Joyce maradványainak hazaszállítására

„az Ulysses megjelenésének 2022. februárjában esedékes 100. évfordulója” alkalmából.

Az indítványt az ír főváros Rathgar kerületéért – Joyce itt született – felelős bizottság is támogatja.

A célunk, hogy

„hivatalos elismerésben részesítsünk egy olyan személyt, akivel szemben nem jártunk el kellő tisztelettel annak idején”

– mondta el az AFP francia hírügynökségnek Dermot Lacey tanácstag, hozzátéve, hogy jelenleg Joyce közeli rokonaival próbálják felvenni a kapcsolatot a javaslat megvitatása céljából.

Az ír kormány, amely Joyce idejében a katolikus egyház befolyása alatt állt,

nem volt hajlandó hazaszállíttatni az író testét 1941. januárjában bekövetkezett halála után, mivel Joyce erősen eltávolodott a katolicizmus eszméitől.

Joyce 58 évesen halt meg Zürichben, ahol felesége, Nora Barnacle és többi családtagja mellett nyugszik a Fluntern temetőben.

Noha Joyce-nak bonyolult kapcsolata volt szülőhazájával és élete nagy részét a kontinentális Európában töltötte, legismertebb művei, úgy mint az Ulysses, a Finnegan ébredése és a Dublini emberek, mind megidézik az ír fővárost.

Mesterművét, az Ulyssest, amely 1922-ben jelent meg Párizsban, Írországban betiltották bizonyos részei miatt, ami csak erősítette az író ellenérzéseit hazája iránt.

Élete utolsó 29 évében nem is tért vissza Írországba, de így is kultikus figura maradt Dublinban. A Joyce-rajongók az ír fővárosban és a világ más pontjain is Bloom napjaként (Bloomsday) ünneplik június 16-át – az Ulysses ezen a napon játszódik 1904-ben -, jeleneteket felolvasva és életre keltve a regényből.

Egy másik híres ír költő és drámaíró, William Butler Yeats maradványait 1948-ban szállították haza Írországba, kilenc évvel Franciaországban bekövetkezett halála után.

Borítókép: Joyce 1934-ben Párizsban