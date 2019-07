Elődöntőbe jutott a férfi vízilabda-válogatott

Nagy csatában, izgalmas meccsen sikerült 10-9-re legyőzni Ausztráliát. Märcz Tamás szövetségi kapitány szerint nüánszokon múlt a siker.

A magyar férfi vízilabda-válogatott drámai küzdelemben 10-9-re legyőzte Ausztrália csapatát, így bejutott az elődöntőbe a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

Märcz Tamás együttese ezzel egyetlen lépésre van az ötkarikás kvótától, ugyanis a Koreai Köztársaságban a férfiaknál két indulási jogot osztanak ki: mivel az olimpiai bajnok Szerbia – amely világliga-győzelmével már biztosította helyét Tokióban – a negyeddöntőben kikapott a spanyoloktól, ezért a két döntős vehet részt biztosan a jövő évi ötkarikás játékokon.

Legutóbb 2013-ban Barcelonában fordult elő, hogy a férfi és a női válogatott is négy közé jutott a világbajnokságon, előbbi a katalán fővárosból arany-, utóbbi bronzéremmel tért haza.

A keddi összecsapáson is úgy tűnt, nem állhat a szakvezetés rendelkezésére Varga Dénes: a csapatkapitánynak még az Új-Zéland elleni nyitómérkőzésén tört el a lövő kezén egy ujj, ugyanakkor – ahogyan a dél-afrikaiak elleni összecsapáson – már a vízben mondta el társainak buzdító beszédét.

Märcz Tamás szerint nüanszokon múlt a siker

„Amennyire tudtuk, játszottuk a játékunkat egy nagyon kellemetlen ausztrál csapat ellen. A kétcenteres játékukból rengeteg ítéletet kaptak, így sok emberhátrányt kellett kivédekezni, óriási küzdelem volt, nüánszokon múlott a győzelem” – értékelt a szakember a drámai összecsapást követően, amelyet Vámos Márton bombája döntött el az utolsó pillanatokban.

„Az ausztrálok nem véletlenül jutottak tovább Montenegró ellen, nagyon kemény csapat.

Manapság a vízilabda már nem csak három-négy válogatottról szól, láthattuk, hogy a világbajnok horvátok megszenvedtek a németekkel, a bombaerős szerbek kikaptak a spanyoloktól”

– méltatta riválisát a kapitány.

Märcz Tamás elmondta, Varga Dénes bevetését amíg lehet, szerették volna eltolni, de végül nagy szükség volt a csapatkapitányra: „Be volt tervezve, hogy ameddig látjuk azt, hogy meg tudjuk oldani a cseréket, addig nem rakjuk be és próbáljuk a következő meccsre spórolni, de kellett a játéka. Nemcsak a gólja lendített, hanem a plusz cserelehetőség is.

Annyira elfogytunk a végére, hogy az is segítség volt, hogy egyáltalán beállt, nem beszélve arról, hogy gólt lőtt és irányított a vízben”

– tette hozzá a kapitány, aki elmondta, hogy Zalánki Gergő egy hatalmas ütést kapott a fejére, amin egy jókora dudor keletkezett.

Märcz Tamás az elődöntőről úgy vélekedett, mindegy, hogy az olasz vagy a görög csapat jön szembe, mindkettő rendkívül kemény ellenfél. „A lényeg, hogy mi legyünk egybe, és ha Dumit (Varga Dénes) is tudjuk használni, akkor az csak bővíti a lehetőségeinket.” – fogalmazott.

A meccs végéig keményen küzdöttek a csapatok

Két kihagyott magyar emberelőnnyel indult a találkozó, a vezetést pedig az ausztrálok szerezték meg. Hárai Balázs ötméterest harcolt ki, amit Vámos Márton kíméletlenül kihasznált. Nem sokkal később a másik balkezes bombázó, Zalánki Gergő talált be elhajlásból. A rivális egy szép figura végén, Nathan Power húzásával egyenlített, egy perc múlva pedig a második találatával – amely fórból esett – visszavette a vezetést. Nem sokkal a negyed vége előtt jött az egyenlítés:

Manhercz Krisztián létszámfölényben választott rendkívül pimasz megoldást: szinte „nulla szögből” lőtt a hálóba a passzra számító kapus mellett.

A második negyed elején Jansik Szilárd pattintott a hálóba kiszorított helyzetből, de szinte azonnal jött a válasz a túloldalon. Vámos kissé elkapkodott emberelőnyös megoldását követően szerencsés góllal kerültek előnybe az ausztrálok: Nagy Viktor szépen belekapott a lövésbe, a labda viszont fölötte a hálóba csorgott.

A másik oldalon Zalánkit ziccerben szabálytalanul akadályozták, de a játékvezetők sípja néma maradt, nemúgy az ellentámadásban, amely során fórba kerültek az ausztrálok, szövetségi kapitányuk pedig időt kért: a figura végén Aiden Roach pöccintése is a szerencsésebb kategóriába tartozott, kettővel ellépett a rivális. Märcz Tamás pedig „megkongatta a vészharangokat” és beküldte a vízbe Varga Dénest. A magyarok érezhetően megtorpantak, és még örülhettek annak, hogy nem lett nagyobb a különbség. Kevesebb, mint egy perccel a nagyszünet előtt Vámos Márton lövésével zárkózott fel egy gólra a csapat.

Mindössze tizenkét másodperc telt el a harmadik negyedből, amikor Zalánki lőtte ki a hosszút, Ausztrália viszont újra előnybe került az évekig Magyarországon légióskodó Joseph Kayes közeli húzásával. Az ellentámadásból aztán jött Varga, és megmutatta, hogy gyakorlatilag törött ujjal is a világ egyik legjobbja: távolról lőtt csodálatos csuklómozdulattal kapufás gólt, majd az ő irányításával levezényelt fórból Sedlmayer Tamás talált be, ezzel a magyarokhoz került a vezetés. A kapuban Nagy is elkapta a fonalat, több jó védést mutatott be az utolsó szünetig.

A zárófelvonást Zalánki harmadik klasszis gólja vezette fel (9-7), az ausztrálok kettős emberelőnyből válaszoltak. A következő percekben a bírók hagyták azonos létszámban küzdeni a csapatokat, így nagy helyzet nem alakult ki. Bő két és fél perccel a vége előtt érkezett a „várható” ausztrál fór, de Nagy kezeiben halt el a gyenge próbálkozás. Azonban jött az újabb ausztrál előny, Kayes pedig közvetlen közelről nem hibázott. A másik oldalon Hárai is kiharcolta a fórt, de Pohl Zoltán lövését hárította az ausztrál kapus. Még hátra volt 19 másodperc, s Kayes ugyan ziccerbe került, de nem tudott elég erőt vinni a lövésébe. Hét másodperce maradt a magyaroknak, ez éppen elég volt ahhoz, hogy időkérés után Varga Vámost játssza meg, ő pedig távolról a hálóba bombázzon!

Forrás: MTI