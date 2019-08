A Szolnoki MÁV FC vesztét egykori futballistája okozta Siófokon

A Szolnoki MÁV FC a szerda esti NB II.-es fordulóban 2–1-re kikapott a Siófok vendégeként.

Papp Szilárd eltiltása miatt a szolnoki kezdőben Szabó Richárd kapott helyet, valamint Rokszin Ádám pozíciójában Annus Árpád jutott szóhoz, míg Vólent Roland ezúttal visszavont támadóként segítette az akciókat.

Az első félidőben tartotta is magát a MÁV FC, amely gól nélküli döntetlennel vonulhatott a szünetre, ám a második játékrész elején az öltözőben maradtak a játékosok, mivel a Szolnokon is megfordult Horváth Péter három perc alatt kétszer is betalált. Fájó pont, hogy ismét rögzített helyzeteket követően, egy bedobás és egy szöglet után kapott gólt a vendéggárda.

A ráadás perceiben ugyan Annus révén sikerült szépíteni, de ez csak szépségtapasz volt, a kék-fehérek 2–1-es vereséget szenvedtek, sorban a harmadikat, amellyel még lejjebb, a 16. helyig csúsztak a tabellán. Vasárnap meg kell próbálni itthon javítani, a Tiszaligetbe a Szeged érkezik majd, a mérkőzés pedig 17 órakor kezdődik.

BFC SIÓFOK–SZOLNOKI MÁV FC 2–1 (0–0)

Siófok, 600 néző. Vezette: Szilasi (Léman, Aradi).

SIÓFOK: Hutvágner – Csilus T., Lorentz, Izing, Jánvári – Horváth A. (Zamostny, a szünetben), Tajthy – Bencze (György, 78.), Magasföldi (Jagodics B., 75.), Szakály D. – Horváth P. Vezetőedző: Gál István.

SZOLNOK: Molnár-Farkas – Csirmaz (Sitku, 69.), Horgosi, Szabó R., Kotula – Kovács O., Tisza K. – Annus, Vólent (Tóth B., 36.), Laczkó M. (Nagy K., 81.) – Simon A. Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerzők: Horváth P. 2 (47., 49.), ill Annus (94.).

Gál István: – Megérdemelt győzelmet arattunk, mert rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, és ebből kettőt sikerült is értékesítenünk. Jobban játszottunk ellenfelünknél, amelynek azért voltak lehetőségei.

Csábi József: – Játékban és szervezettségben is léptünk egyet előre, sőt a helyzetek alapján nem érdemeltünk volna vereséget, mert megint csak egy szögletből és egy bedobásból kaptunk gólt.

További eredmények: Szeged–Győr 0–0, Balmazújváros–Dorog 0–2, Vác–Békéscsaba 0–2, Nyíregyháza–Tiszakécske 1–2, Gyirmót–Csákvár 3–0, Haladás–Budaörs 0–0, Budafok–Soroksár 1–0, MTK–Ajka 4–4, Vasas–Kazincbarcika 1–1.