Aranyérmes a Széchenyi

A tavalyi ezüstérmet aranyra váltotta a szolnoki Széchenyi István Gimnázium csapata, amely megnyerte a kosárlabda V–VI. korcsoport diákolimpiai országos döntőjét, amit az elmúlt hétvégén rendeztek Kecskeméten.

Tudni kell, hogy nyolc klub kvalifikálta magát a fináléba, amelyben a szolnoki legénység diadalmaskodott. Honti Viktor edző-testnevelő tanár azt mondta, hogy csapatuk a Szolnoki Kosárlabda Akadémia-SI és az Olaj utánpótlására épül.

– Végig veretlenek maradtunk, és a csapatszellem is elsőrangú volt a tornán – mondta Honti Viktor. – Talán a döntő volt a legnehezebb, egyrészt a Falco KC utánpótlására épülő Nagy Lajos Gimnázium együttese alaposan felszívta magát ellenünk.

– Másrészt el kellett viselnünk az esélyesség terhét. Nem vehettük alapul, hogy a csoportkörben 73–55-re vertük őket. Nehéz, küzdelmes döntőt játszottunk, az az igazság, hogy jól kosárlabdázott a szombathelyi csapat.

– A védekezésünkkel nem volt komolyabb probléma, támadásban azonban egy picit görcsösek voltunk. Szerencsére mindenki nyerni akart, egyszóval, tipikus döntőt játszottunk.

– Nagyon örülök, mert a tavalyi ezüstérem után megismertük végre a végső győzelem édes ízét, ebből sok hasznunk lehet az előttünk álló szezonban. Igaz, „csak” 12 ponttal. 81–69-re nyertünk, de a végjátékban elmaradtak az izgalmak.

Összegzésül ekképp nyilatkozott a szakember. – Teljesen megérdemelték a fiúk a diákolimpiai győzelmet, rengeteg munkát fektettek abba, hogy ezt a szép sikert elérjék. Köszönet az iskolának és Deák László igazgató úrnak, aki minden szinten nagyon sokat segített abban, hogy idáig jutottunk.

– Sikerünk a szolnoki utánpótlásképzés diadala, hiszen az akadémiánál és az Olajnál egyaránt nagyon komoly, szisztematikus munka folyik minden szinten. Most az U18-as korosztályunk bizonyította be, hogy az egyik legjobb az országban.

A győztes csapat: Várbíró Gergő, Pallai Tamás, Orbán Bendegúz, Gilszki Erik, Arnóth Zoltán, Rékasi Bojta, Abraham Arabo, Verba Szabolcs, Frank Áron, Csomós Kristóf, Bella Ádám, Ficsór Bence. Edző: Honti Viktor. A sorozatban játszott még Alcser Dániel és Tóth Levente is.

A torna végeredménye: 1. Széchenyi István Gimnázium, Szolnok, 2. Nagy L. Gimnázium, Szombathely, 3. Kolping Gimnázium, Budapest, 4. Tóth Á. Gimnázium, Debrecen, 5. Pécsi Tudományegyetem Gimnázium, 6. Krleza Gimnázium, Pécs, 7. Berzsenyi Gimnázium, Sopron, 8. Bolyai Gim. Kecskemét.

A hölgyeknél is eljutott a nyolcas döntőig a szolnoki Széchenyi István Gimnázium csapata, amely a nyolcadik helyen végzett Kecskeméten.

Frank Áron az élvonal kapujában

Frank Áron tavaly nyáron Európa Kupa-győzelmet szerzett, amikor U18-as válogatottunk megnyerte a FIBA 3×3-as szakág kontinensviadalát. Most pedig diákolimpiai bajnoki címet ünnepelhetett társaival a 192 cm magas irányító Kecskeméten.

– A csapat diadala a diákolimpiai bajnoki cím, amiért nagyon sokat tettünk – mondta Áron. – Erősek voltunk fejben, igaz, a döntőben egy picit nyomott bennünket a tét, de egy percig sem volt kétséges a győzelmünk.

Azt tudni kell, hogy Áron sokszor napi két edzésen veszt részt az Olajnál.

– Az U20-as csapat mellett a felnőtteknél is tréningezek mostanság, miután meghívott Dragan Alekszics vezetőedző. Fárasztó olykor a két edzés, de nagyon jó Vojvodáékkal együtt dolgozni. Sőt, a felnőttek bajnoki meccsén már ültem a kispadon is, de még nem léptem pályára. Azért dolgozom, hogy minél hamarabb játszhassak az élvonalban is.