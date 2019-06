Életbe léptek a szabályváltozások

Mint arról beszámoltunk, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségek testületének (IFAB) döntése értelmében a 2019–20-as szezontól változnak a labdarúgás bizonyos szabályai.

A június 1-jén életbe lépett módosítások a jelenleg futó bajnokságokat nem érintik – például az NB III.-as osztályozókat vagy a júniusi Eb-selejtezőket –, de már érdemes átvenni, melyek a jelentősebb változások.

A márciusban közzétett módosulásokat kibővítették, de néhány esetben a korábbi információk is helytállóak, vagyis a lecserélt játékosnak a határolóvonalak legközelebbi részén kell elhagynia a pályát, a büntetőrúgásnál elég, ha a kapus egyik lába érinti a vonalat, illetve, ha a játékvezetőt eltalálja a labda, a játékot labdaejtéssel kell folytatni.

Viszont a labdaejtés máshogy fog kinézni, mint korábban, megszűnik az a gyakorlat, hogy a csapatok visszarúgják a labdát a játékszert korábban birtokló ellenfélnek. Ezentúl a labdát egy játékosnak ejtik le, és minden más futballistának legalább négy méter távolságban kell elhelyezkednie.

Újdonság, hogy most már a kispadon helyet foglaló csapatvezetőknek is mutathat fel sárga és piros lapot a bíró, de az is újítás, hogy kirúgásnál, illetve a védőcsapat javára, a saját büntetőterületükön belül megítélt szabadrúgás esetén a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgják és elmozdul, vagyis nem kell elhagynia a tizenhatost.

Apró változás, hogy pénzfeldobásnál az azt megnyerő csapat dönt, hogy elvégzi-e a kezdőrúgást, az viszont érdekesebb, hogy ha lapot adna a játékvezető, a vétlen csapat elvégezheti gyorsan a szabadrúgást – amennyiben gólhelyzet alakulhat ki –, a bíró ilyenkor a lapot a következő játékmegszakításkor mutatja fel.

Egy másik változtatás furcsa helyzeteket szülhet: ha a kapusnak hazaadják a labdát, és ő tisztázni próbál, ám kísérlete sikertelen, úgy kézzel megfoghatja a labdát.

Pontosították a sorfallal kapcsolatos módosítást, a három vagy több játékost magában foglaló fal esetén a támadóknak legalább egy méterre kell állniuk tőle. Nyilván a sok vitát kiváltó kezezés kérdése is fontos, ezentúl a játékost büntetni kell, ha a labdát úgy érinti, hogy karja a váll magassága felett van, vagy ha vétlenül is, de kézzel gólt szerez.

Szóval nyáron megint úgy ülhetünk le a tévéképernyők elé, hogy a játék nem ugyanolyan, mint pár hónapja volt, és igyekszünk ismét feldolgozni, hogy mi miért történik a pályán.