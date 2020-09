Fiatalítás kontra állandóság: Kisúj-Tószeg mérkőzést rendeznek

Két olyan csapat találkozik a megyei első osztály negyedik fordulójában, amely még csak két mérkőzésen van túl. A fiatal Kisújszállás az első győzelmére hajt, míg a vendégként pályára lépő Tószeg a veretlensége megőrzése mellett kapaszkodna az élmenőkhöz is.

Szombat, 16.00

Kisújszállás (12.) – Tószeg (7.)

A kisúji csapatból többen távoztak a nyáron, így az eddig is fiatal gárda átlagéletkora még tovább csökkent. Erősítésként viszont Szajolból érkezett Szentmiklósi Dániel, aki a gólok terén nagy segítségére lehet az együttesnek. Ellenben Tószegen nem nagyon változott a keret, és ez az állandóság meg is látszik az eddigi teljesítményen, még ha két mérkőzésből nehéz is komoly következtetéseket levonni. A rutin mindenesetre a vendégek mellett szól.

Az előző szezonban egyébként egyszer futott össze egymással a két csapat, akkor Tószegen 2–2-re végeztek a felek. A Kisújszállás ezúttal hiába játszik majd saját közönsége előtt, mégis meglepetés lenne, ha pontot tudnak szerezni a jobb erőkből álló Tószeg ellen, amely a dobogóra is esélyes.

Mesterszemmel

Pádár László, a Kisújszállás edzője: – A tavalyi csapatunkból hatan távoztak, illetve egy játékosunk visszavonult, őket pedig csak fiatalokkal tudtuk pótolni, így megint a csapatépítés fázisában tartunk. Emiatt picit meggyengültünk, tehát egyelőre a bennmaradás a célunk. A Tószeg ellen egy jó meccset akarunk játszani, és ugyan nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, természetesen nyerni szeretnénk.

Viola Kálmán, a Tószeg edzője: – Szerencsére nálunk az állandóság a jellemző, így a csapat – a nyári elfoglaltságok ellenére – nyugodtan készülhetett a szezonra, illetve így dolgozik azóta is. Az első ötben szeretnénk végezni, ehhez pedig ismét győznünk kell, így hát a három pontért utazunk Kisújszállásra is. Persze a fiatal, lelkes hazai csapat otthonában meg kell majd dolgoznunk a sikerért.

További párosítások

Szombat: Kunhegyes–Tiszaföldvár, Fegyvernek–Martfű, Mezőtúr–Jászárokszállás, 16.00.

Vasárnap: Újszász–Kunszentmárton, Jászfényszaru–Szajol, 16.00.

Szabadnapos: Jánoshida.

Halasztani kellett

A Karcagi SE egyik labdarúgójának pozitív lett a ko­ro­na­ví­rus­tesztje, ezért a fel­nőtt­csapat valamennyi tagja karanténba került – olvasható az in­fo­kar­cag.hu-n. A labdarúgó-szakosztály összes mérkőzése és edzése határozatlan időre elmarad, így a vasárnapra kiírt Karcag–Törökszentmiklós bajnokit is el kellett halasztani, amelyet majd szeptember 30-án, szerdán (15.30) pótolnak.