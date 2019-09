Furkó Kálmán három világversenyen is kiválóan szerepelt

Furkó Kálmán, a szolnoki Tisza Evezős Egylet 22 esztendős sportolója nem unatkozott idén, mivel három világversenyen is rajthoz állt társával, a győri Szabó Bencével. A könnyűsúlyú kettesek mezőnyében a páros először az U23-as világbajnokságon bronzéremnek örülhetett, majd a felnőtt-vb-n negyedik helyen zárt, végül szep­temberben U23-as Európa-bajnoki címet szerzett. Molnár Dezső tanítványával beszélgettünk az eredményeiről és jövőbeni terveiről.

– Három A döntős szereplés, melyekből kettő éremmel zárult, egynél pedig dobogóközelben végeztek a társával. Melyik eredményre a legbüszkébb?

– Az U23-as vb-n elért harmadik helyünkre nagyon büszke vagyok, hiszen legutóbb tíz éve tudott magyar egység érmet szerezni korosztályos világbajnokságon. Viszont ott az Európa-bajnoki cím, ami már csak azért is nagy dolog, mivel aranyéremről beszélünk, így nem igazán tudok a kettő között különbséget tenni, nálam egy szinten vannak.

– A felnőttmezőnyben először állt rajthoz világversenyen, mennyiben volt ez más, mint a korosztályos megmérettetések?

– Érződött, hogy a többi versenyző sokkal tapasztaltabb és koncentráltabb nálunk, valamint észre lehetett venni az erőbeli különbséget is. Másabb taktikával is versenyeztek, de azért elég hamar tudtunk ehhez alkalmazkodni, és jól vettük az akadályokat. Nyilván azért a légkör sem ugyanaz egy felnőtt-világbajnokságon, de örülök, hogy ezt is megtapasztalhattuk, ráadásul szép eredményt is értünk el Bencével.

– A szezonnak pedig még nincs vége, a hétvégén jön az országos bajnokság, ott milyen számban versenyez?

– Mivel az ob-n csak klubcsapattagokkal lehet indulni, így Bencével nem tudunk együtt versenyezni. Két számban így is rajthoz állok, az U23-asok között egypárban szerepelek majd, mind normál-, mind könnyűsúlyban. Előbbi kategóriában szeretnék dobogón végezni, viszont a másikban az aranyérem a célkitűzés.

– Az ob után mik a további tervek az idei évre?

– Utána egy háromhetes szünetet tartok, ebből az első hét nap az teljes pihenő lesz, a maradék két hét pedig aktív pihenéssel telik majd, vagyis azért sportolok, de csak annyit, amennyi jólesik, illetve kicsit más jellegű mozgásokat végzek, például biciklizek. Ezt követően kezdjük majd az őszi alapozást, illetve lesz majd egy hosszútávú verseny, annak igazából tétje nincsen, viszont felmérhetjük vele, hogy éppen hol tartunk.

– A könnyűsúlyú kettes nem szerepel a tokiói ötkarikás játékok programjában, de azért célja az olimpiai kvóta megszerzése?

– Igen, sajnos a kettes nem olimpiai szám, viszont a kétpár igen, így ebben próbálunk szerencsét, nagy valószínűséggel Bencével, akivel idén is együtt versenyeztünk. Jövőre két pótkvalifikációs viadalt rendeznek, lesz egy európai, valamint egy olyan, ahonnan minden kontinensről szerezhetnek kvótát az evezősök. Mindkettőn két-két hajó kvalifikálhatja magát a 2020-as olimpiára. Ha sikerül majd kvótát szereznünk, akkor nyilván irány Tokió, ha nem, akkor pedig a nem olimpiai számok világbajnokságán indulunk el kettesben, ahol viszont az éremszerzés lenne a cél.

Furkó Kálmán és társa, Szabó Bence idei eredményei

U23-as világbajnokság

Időpont: július 24–28.

Helyszín: Sarasota, USA

Helyezés: 3. hely

Időeredmény: 06:45,110 perc

Világbajnokság

Időpont: aug. 25–szept. 1.

Helyszín: Linz, Ausztria

Helyezés: 4. hely

Időeredmény: 06:49,500 perc

U23-as Európa-bajnokság

Időpont: szeptember 7–8.

Helyszín: Joánina, Görögország

Helyezés: 1. hely

Időeredmény: 06:54,360 perc