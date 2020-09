Jászsági rangadót nyert a Jászárokszállás

A harmadik forduló mérkőzéseivel folytatódtak a megyei első osztályú bajnokság küzdelmei a hétvégén.

JVSE-ROSENBERGER–JÁNOSHIDA 2–0 (2–0)

Jászárokszállás, 120 néző. Vezette: Szénási Gábor.

Jászárokszállás: Farkas A. – TARI (Korsós), NAGY B., NAGY F., Farkas M. (Bordás), Kátai (Kudelka), Csikós, Hájos, Uram, Petrányi (Szabó T.), Szabó Á. (Czuczor). Edző: Papp Tamás.

Jánoshida: Tóth – Eszes, HOMOJOVSZKI, ZOMBORI, Kanalas, Kobela (Pataki), Suki, Kónya, SÁRKÖZI, Túróczi, Farkas I. Edző: Arany László.

A múlt heti két győztes csapat közül ma a hazaiak nyerték a találkozót, a játék alapján megérdemelten.

Gólszerző: Tari 2 (13., 40.)

Papp Tamás: – Az első félidőben rengeteg helyzetet kidolgoztunk, akár több góllal is vezethettünk volna, így megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Arany László: – Gratulálok a hazaiaknak! Lelkesebben és célratörőbben játszottak, mint mi, így megérdemelt a győzelmük.

Tudósított: Kiss Jenő

SZAJOL–MEZŐTÚR 0–1 (0–1)

Szajol, 100 néző. Vezette: Skultéti Csaba.

Szajol: Csúri B. – Dalmadi, Csúri M., Csajbók, Kiss, BENEDEK, FELFÖLDI, Fülöp, Mile (LENGYEL), Kacskó (Donkó), Dobos (Takács). Edző: Donkó Krisztián.

Mezőtúr: TÖRÖK – JÓNÁS, Bontovics (Kis), ERDŐSI, Lólé (Bodorik), KÁNTOR, PATKÓS, Ujlakány, Bíró, Farkas (Lendvai), KORMOS (Kálnai). Edző: Erdősi Gyula.

Az első félidőben a vendégek, a másodikban a hazaiak játszottak jobban, így a szerencsésebb csapat győzött.

Gólszerző: Kormos (32.)

Donkó Krisztián: – Edzeni nem akarunk, nagyon focizni sem, így elég nehéz lesz. Ha most észbe kapunk, és elkezdünk normális létszámban edzeni, akkor az később kifizetődik.

Erdősi Gyula: – Az első játékrészben lezárhattuk volna a mérkőzést, amit szokás szerint nem tettünk meg, így a második félidő nagyon meleg volt.

Tudósított: Donkó Krisztián

MARTFŰ–JÁSZFÉNYSZARU 3–0 (2–0)

Martfű, 100 néző. Vezette: Seletye Róbert.

Martfű: KIRI – HEVESI-TÓTH, Melis (Tóth), Zsombik (Kávási), Szőke (Merena), SZÉKELY, Polák (Sándor), Bencsik, Kiss, Albert (Szelindi), CSÉBI. Edző: Papp Erik.

Jászfényszaru: APRÓ – Lakatos M. (Virág), Balla, Penczner, Balogh (Prága), Lakatos Z. (Baranyi), Szakali, Bóta, Bartalis, VASZICSKU, Kovács. Edző: Kemecsi László.

A három pontrúgás eldöntötte a meccs sorsát, de ezen kívül még több helyzete is volt a hazai csapatnak. A megfiatalított Jászfényszaru azonban nem vallott szégyent.

Gólszerzők: Hevesi-Tóth (13. – tizenegyesből), Székely (16.), Csébi (53.).

Papp Erik: – Ezzel a győzelemmel szeretnénk gratulálni Holló László csapattársunk ma megszületett gyermekéhez!

Kemecsi László: – Súlybeli, magasságbeli különbség és néhány ember akaratgyengesége miatt született ez az eredmény. Úgy érzem, mezőnyben nem voltunk annyira gyengék, de a három pontrúgás megpecsételte sorsunkat. Fiatalok és kicsit rutintalanok vagyunk még, de megyünk tovább. Gratulálok az ellenfélnek!

Tudósított: Papp Erik

TÖRÖKSZENTMIKLÓS–FEGYVERNEK 11–1 (3–0)

Törökszentmiklós, 300 néző. Vezette: Pálinkás Donát Ferenc.

Törökszentmiklós: Szabó (Képes) – Vadas (Szombati), Szecsei, Debreczeni (Kiss), Héder A., Gusztafik, BURU (Kovács), Héder R., NAGY (Fehér), ÁGOSTON, KÓRÓDI. Edző: Kinyik György.

Fegyvernek: Bencze – KISS, Réti (Karikó), Rézsó Zs. (Fábián), Szabó M., Szabó P. (Bohács), Májer, Csortos, Kerepesi (Göblyös), Bálint, Hevesi Tóth (Rézsó K.). Megbízott edző: Balogh Gábor.

A mérkőzés első harminc perce nem azt mutatta, hogy itt gólfesztivál lesz. A vendégeket megfogta az öngól, a hazaiak viszont beindították a gólgyártást. A második félidőben szinte gáláztak a törökszentmiklósiak, akár még nagyobb arányú győzelem is születhetett volna. A mai mérkőzésen osztálykülönbség volt a két csapat között, így a hazaiak ilyen arányú győzelme is megérdemelt.

Gólszerzők: Bálint (31. – öngól), Buru 3 (32., 51, 60.), Szecsei 2 (36., 68.), Gusztafik 2 (50., 83. – tizenegyesből), Nagy (62.), Kóródi (67.), Héder A. (85.), ill. Kiss (80.).

Kinyik György: – Eddigi mérkőzéseinken a támadójátékunk hagyott némi kivetnivalót, ma viszont bizonyítottuk, hogy tudunk mi gólokat is rúgni.

Balogh Gábor: – Sajnos jelenleg a két egyesület között minden tekintetben ekkora a különbség. Szörnyű ezt megélni, de nincs más választásunk, menni kell tovább.

Tudósított: Nagy Kálmán

KUNSZENTMÁRTON–KARCAG 0–4 (0–3)

Kunszentmárton, 150 néző. Vezette: Czékus Sándor.

Kunszentmárton: Nuskov – Határ, Szabados (Kiss M.), LENGYEL, Kézsmárki, Rácz (Légrádi P.), Farkas (Kiss Zs.), Oberna (Csernus), Oláh, Varga M., SÜTŐ (Varga Cs.). Edző: Bende Csaba.

Karcag: Balajti (Kovács) – Szívós Gy., Lázók (Katona), Szentannai, HAJDU (Fábián), Szívós G., BALLÓK, Domokos (Kis), Nagy (Burai), Kelemen, Fekete. Edző: Orosz István.

A vendégek az első játékrészben eldöntötték a három pont sorsát, ettől függetlenül a hazaiak sok helyzetet kihagytak, sőt büntetőt is hibáztak.

Gólszerzők: Nagy 2 (7., 16.), Hajdu (12.), Szentannai (90.).

Bende Csaba: – A mai nap osztálykülönbség volt a két csapat között. Annak örülök, hogy több fiatal játékos is lehetőséghez jutott.

Orosz István: – Az első húsz percben eldöntöttük a mérkőzést, de utána sajnos nagyon kényelmesre vettük a játékot.

Tudósított: Dobos Péter

KUNHEGYES-ÚJSZÁSZ 3–1 (1–1)

Kunhegyes, 130 néző. Vezette: Szilágyi Sándor.

Kunhegyes: KORMÁNY – VADÁSZ, Tyukodi R., Tyukodi M. (Sztojka, Pékó), Szabó, Csörögi, Kocsis (Tyukodi A.), Mester (Tyukodi N.), SOÓS, Faragó (Balogh), IMRE. Edző: Faragó Attila.

Újszász: Schumann – NAGY K., Veréb D., Németh, Gazdag (Keő), VATAI, RÉZSÓ, Szűcs (Martók), Veréb V., Konka (Bezzeg), Nagy G. Edző: Mérész Zoltán.

Bár a labdát többet birtokolták a vendégek, a játék meddő volt. A hazaiak több lehetőséget teremtettek a gólszerzésre, amelyeket ezúttal megfelelően értékesítettek.

Gólszerzők: Kocsis (3.), Faragó (51. – tizenegyesből), Tyukodi N. (77.), ill. Németh (39.).

Faragó Attila: – Fegyelmezett, taktikus játékkal értékes három pontot szereztünk egy jó csapat ellen.

Mérész Zoltán: – Hétről hétre saját magunkat járatjuk le. Mi még most is karanténban vagyunk.

Tudósított: Szabó György

TISZAFÖLDVÁR–TÓSZEG 3–3 (2–2)

Tiszaföldvár, 300 néző. Vezette: Ács Zoltán.

Tiszaföldvár: Gerhát – Pápai (Orosz), Burai, Borgulya, Bódai, Nagy, Ábel, Budaházi, Szőke, Pataki, Balla (Kis). Edző: Rétes Pál.

Tószeg: Nagyistván – BÁBA, Kállai (Pongrácz), Mészáros, BOLDIZSÁR, Izsold (Pap), Kiss, TÓTH (Monoki), Lucza (Héja), URBÁN-SZABÓ, Szabó. Edző: Viola Kálmán.

Sok néző előtt, nehezen csikarta ki a döntetlent a hazai csapat. Igazságos eredmény született.

Gólszerzők: Ábel (9.), Bódai (19.), Borgulya (89.), ill. Tóth 2 (11., 51.), Urbán-Szabó (30. – tizenegyesből).

Rétes Pál: – Több fordulópontja is volt a mérkőzésnek, sajnos ezekből kétszer is mi jöttünk ki rosszul. Ma olyan hibákat is elkövettünk, amiket eddig nem.

Viola Kálmán: – Az első tizenöt percben nem vettük fel a mérkőzés ritmusát, nehezen lendültünk bele. A 89. percben kapott gólt nagyon sajnálom, de igazságos pontosztozkodás született.

Tudósított: Huszár József