Jászszentandrási fiú a Barcelona akadémiáján

Már négyéves kora előtt elkezdett focizni a jászszentandrási Végert Bálint Nimród, aki szeptembertől a Barcelona budapesti akadémiáján pallérozódhat, miután közel 150 gyerek közül került a húsz kiválasztott közé.

– Hallottunk róla, hogy a Barcelona képzést indít Budapesten, és gondoltuk, hogy a fiunknak, Bálintnak ez remek lehetőség lenne, ezért elvittük a vendégjátékra – válaszolt arra a kérdésre Végert Gábor, Bálint édesapja, aki az edzője is egyben Jászszentandráson, hogy hogyan is kerültek kapcsolatba a Barcelona akadémiájával.

– Minden korcsoportot beleértve összesen 2200 gyermek próbálta ki magát, Bálint korosztályában, a kilencéveseknél 143-an voltak. A felmérőn a bemelegítést követően – cicáztak, majd az állóképességet mérték fel, később párharcokat kellett megvívni egy az egy ellen, illetve kettő az egy ellen, ez utóbbiban különösen jól teljesített Bálint.

– Később játszottak meccset is, ahol több poszton is kipróbálták a gyerekeket, és érdekes, hogy Bálint nálunk csatárként szerepel, itt irányító középpályásként tekintettek rá, remek passzokkal szolgálta ki társait.

Arról is kérdeztük a fiatal játékos édesapját, hogy kik tartják a foglalkozásokat.

– Egy spanyol edző vezeti a stábot, a többiek fiatal magyar edzők, akik a Barcelonánál szerezték meg képesítésüket. A katalánoknak öt akadémiájuk van világszerte, szeptember 2-án indul a budapesti képzés.

Valamint arról is szó esett, hogy hány edzésen vesznek részt a kis focisták.

– Heti háromszor egy óra tréning, de nem a klasszikus módon, mivel mindenki számára kizárólag egyéni foglalkozások lesznek. Hétvégente pedig mérkőzéseket játszanak, ugyanis a Bozsik-programba is bekerült az akadémia, és ezenfelül is szervez a klub további találkozókat.

– Családunk számára komoly próbatételt jelent, hogy hetente négyszer felvigyük Bálintot Budapestre, de úgy érezzük, ez olyan lehetőség számára, amiért áldozatokat kell hoznunk.

– A jövőben terveznek bentlakásos elhelyezést is, de ez most még egyébként sem lenne célszerű kilencévesen. Bálint nagyon boldog, hogy felvették, hiszen egyébként is a Barcelona a kedvenc csapata, mostantól pedig magára öltheti a klub szerelését a mérkőzéseken is.