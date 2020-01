Karcagon nem igazolnak, az utánpótlásra építenek

Karcagon a fel­nőtt­csapat a megyei I. osztályban a felsőházhoz tartozik, kizárólag saját nevelésű játékosaira építve. Ezúttal megnéztük, hogyan áll az utánpótlás, milyen a háttér az egyesületnél. Orosz István, a felnőtt­csapat edzője, egyben az utánpótlásszakág vezetője fejtette ki a részleteket.

– Hogyan szerepelnek az utánpótlás-együtteseik a különféle bajnokságokban ebben az idényben?

– Az U7-től az U11-es korosztályig a Bozsik-program keretein belül futballoznak nálunk a legkisebbek. Tornákon bontogatják a szárnyaikat – kezdte Orosz István. Az U12-es korcsoporttól kezdve viszont már bajnoki rendszerben futballoznak hétről hétre. Az U12-esek és az U13-asok az országos bajnokság Dél-keleti csoportjában rúgják a bőrt, utóbbi csapat kifejezetten jól szerepelve, a nyolcadik helyen áll féltávnál, nagyon sok tehetséget találni közöttük.

– Az U14-esek a másodosztály Észak-keleti csoportjában szintén a nyolcadik helyet foglalják el, míg a tizenöt évesek a tizenkettedikek. Az U17-es és az U19-es korosztályok pedig a harmadik vonal Észak-keleti divíziójában szerepelnek olyan együttesek ellen, mint a DEAC vagy a Kisvárda. Az utánpótláscsapatainkon felül még egy felnőtt férfi- és női együttessel büszkélkedhetünk. A felnőttek között öt ifijátékosunk is szerepel, csak a kettős terhelés miatt nem tudják végigjátszani a meccseket a nagyoknál. Szinte kizárólag saját nevelésű futballisták alkotják a felnőttcsapatot immáron tíz éve. Összességében elmondható, hogy mindegyik gárdánál legalább tizenötös kerettel dolgozhatunk, de jellemzőbb, hogy 20-25-en tartoznak egy korosztályos csapathoz.

– Mi a klub stratégiája?

– Alapvetően nevelőegyesület vagyunk. Bozsik-alközpontként működünk a békéscsabai központ alá betagozódva, de gyakoribb, hogy a tizenéveseink inkább Debrecenbe szerződnek el az általános iskola végeztével. Ez a közlekedés, a továbbtanulási lehetőségek szempontjából, valamint a felnőttcsapat jobb szereplése miatt is nagyobb vonzóerő számukra. Mi nem gördítünk akadályt a távozás elé, ha úgy gondolja, hogy profi szinten is szeretne futballozni, akkor észszerű megoldás az akadémiára menni tizennégy évesen.

– Akik távoztak tőlünk az elmúlt évtizedben, mindenkinek sikerült magasabb szintre jutnia. Különösen büszkék vagyunk Varga Kevinre, aki már felnőttválogatottnak vallhatja magát, és a DVSC NB I.-es csapatának alapembere huzamosabb ideje. Az elmúlt időszakban Vadász Sándor és Lázók László távozott Debrecenbe, Bernáth Ákos a Szolnoki MÁV-hoz, míg Kardos Kevin Nyíregyházára. Mindannyian meghatározó játékosnak számítanak az adott klub utánpótlásában.

– Tudnak-e megfelelő edzésmennyiséget biztosítani, milyen a létesítményhelyzet jelenleg Karcagon?

– Csupán a hétéveseknek van három edzésük hetente, onnantól felfelé mindenkinek heti négy. Az ifiknél és a felnőtteknél nehezebb megoldani a főiskola és a tanulás miatt, de a kisebbek szorgalmasan járnak edzésre, megvan bennük a kellő akaraterő. Jönnek hozzánk Berekfürdőről, Bucsáról, Kunmadarasról, van, aki ide is jár iskolába, mások pedig csak az edzések miatt utaznak át Karcagra. A szülők nagy segítségünkre vannak ebben, hiszen nem tudjuk megoldani, hogy busszal hozzuk be a gyerekeket edzésre.

– Két éve rendelkezünk kivilágított, nagy méretű műfüves pályával, ami nagyon hasznos, hiszen így télen is remek körülmények között tudunk készülni, emellett két kis műfüvesünk is van, valamint egyes korcsoportok télen a városi sportcsarnokban is kapnak lehetőséget az edzésre. Infrastrukturálisan is folyamatosan fejlődünk, és erre szeretnénk rászolgálni a jövőben is az eredményeinkkel.