Kérdéses, vajon a Karcag bele tud-e szólni a „nagyok” dolgába

A megyei első osztály tizenegyedik fordulójában az idén nagyot menetelő Törökszentmiklós a szezon során rapszodikusabban szereplő Karcagot fogadja szombaton.

Törökszentmiklós (2.) – Karcag (6.), Szombat, 14.00

Vezeti: Bán János (Gulácsi Antal, Herczeg Róbert)

A bajnokság harmadán túl vagyunk, így talán nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a Tiszafüred és a Törökszentmiklós számít a két „nagynak”. Mind ez idáig csupán a Szajol tudott ebbe a csatába beleszólni, amikor legyőzték a Füredet, hiszen a Miklós egyedül az éllovassal szemben hullajtott el pontokat. Ebből az is következik, hogy a tabellán második helyezett gárda a mérkőzés esélyese, és mindenképpen meglepetés lenne, ha nem tudnának nyerni.

A Karcag idei szerepléséről elmondható, hogy a kötelezőket hozza, hiszen egyaránt legyőzte a Kunhegyest, a Jászkisért, a Jánoshidát, a Kisújszállást és a Fegyverneket. Viszont amikor bravúrra lenne szükség, akkor már valami hiba csúszik a gépezetbe: a Jászárokszállás és a Tószeg otthonában elvéreztek, a hazai 2–10-es, Füred elleni zakóról már nem is beszélve. Egyedüli meglepetésük – és egyben egyetlen döntetlenjük is – a Mezőtúron elért 2–2. Azon a találkozón egyébként kétgólos előnyre tett szert a Karcag, és várhatóan valami hasonló jó kezdésre lenne szükség szombaton is, ha pontot akarnak szerezni, márpedig nyilván ez a céljuk.

Nagy feladat hárulhat ebben Hajdu Zsoltra, aki a karcagi gólok közel felét szerezte: a csapat idei 21 találatából tíz az ő nevéhez fűződik.

A Törökszentmiklós a tiszafüredi vereség után visszatért a győzelem útjára, azóta mind a négy mérkőzését megnyerte. Összességében kilenc győzelemnél járnak, ebből otthon ötöt értek el. Érdekes módon a tizenkét bekapott góljuk úgy oszlik meg, hogy míg idegenben csak háromszor, addig hazai pályán kilencszer kapituláltak. A Karcag számára talán ez lehet a kulcs a sikerhez.

Mesterszemmel:

Kinyik György, a Törökszentmiklós edzője: – Abban bízom, hogy tudjuk folytatni a jó sorozatunkat. Nyilván azzal tisztában vagyok, hogy olyan csapat érkezik hozzánk, amely idén rapszodikusabban szerepel, mint ahogy szokott, de azt gondolom, hogy a Karcag jó csapat, tele kiváló játékosokkal. Mindezzel együtt mondhatjuk azt, hogy csalódás lenne, ha pontokat veszítenénk, így mindenképp úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk.

Orosz István, a Karcag edzője: – Nem feltett kézzel fogunk Törökszentmiklósra utazni, szeretnénk meglepetést okozni. Vannak sérültjeink, de remélem, addigra a lehető legtöbb ember hadra fogható lesz. Ha komplett csapattal fel tudunk állni, ha mindenki odateszi magát és koncentrált lesz, akkor azt gondolom, hogy a meglepetés is összejöhet, mert benne van a csapatban. Idén még nem igazán sikerült bravúrt végrehajtanunk, de bízom benne, hogy ezúttal meglehet.

További párosítások:

Szombat: Újszász–Tószeg, Jászfényszaru–Fegyvernek, Szajol–Kisújszállás, 14.00

Vasárnap: Mezőtúr–Jászárokszállás, Kunhegyes–Tiszafüred, Tiszaföldvár–Jánoshida, 14.00

Szabadnapos: Jászkisér

