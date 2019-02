Külföldi csapatok ellen bizonyíthatnak a szolnoki fiatalok

A Szolnoki Kosárlabda Akadémia U18-as együttese a továbbjutás kiharcolásáért lép pályára hétvégén az U20-as korosztály European Youth Basketball League (EYBL) második tornáján. A Tiszavirág Arénában hat ország kilenc csapata küzd meg egymással péntektől vasárnapig. A részletekről Tasnádi Zoltán szakosztályvezető számolt be.

– Immár negyedik éve indulunk az EYBL közép-kelet-európai divíziójában, korábban U14-es és U16-os korosztályban is képviseltettük magunkat. Ezúttal az U18-as együttesünket indítjuk a 20 évesek között, ami elsőre furcsának tűnhet, azonban kimagaslóan tehetséges korosztályról van szó az ő esetükben.

– Tizenegy éves koruktól együtt játszanak a srácok, számos alkalommal jutottak el az országos döntőbe, ahol szintén remekül szerepeltek, akárcsak a diákolimpiákon, ahol két héttel ezelőtt a Széchenyi István Gimnázium tanulói aranyérmet szereztek.

A csapatok tavaly szeptemberben mérték össze először tudásukat a kolozsvári tornán. A Szolnoki KA tizennyolc évesei ekkor két győzelmet és két vereséget könyvelhettek el a két évvel idősebb riválisokkal szemben. A Tigers Ostravát (cseh) magabiztosan, míg az olasz Riminit végletekig kiélezett mérkőzésen győzték le. Nem bírtak viszont a Nyíregyházával és az olasz Next Step Academyvel.

A csapat legeredményesebb játékosa a négy meccsen 25 pontot átlagoló Pallai Tamás volt, aki ezúttal is vezéregyéniség lehet a házigazdáknál, rajta kívül a meccsenként 8,5 lepattanót leszedő Arabo Abrahamra is érdemes lesz figyelniük a kilátogatóknak. Pallai Tamáson kívül Gilszki Erik, Csornai Bence és Várbíró Gergő is tagja a korosztályos magyar válogatottnak.

A már említett csapatok mellett Csehországból az Orli Prostejov, Romániából a Cluj-Napoca, Észtországból az eddig százszázalékos mérleggel álló Keila, míg Szerbiából a Mladost Zemun vesz részt a szolnoki eseményen, amely végén az első és második helyezett jut be a tavaszi konferenciadöntőbe.

A mieink programja

Péntek: Szolnoki KA–Orli Prostejov (cseh), 14.30.

Szombat: Szolnoki KA–Cluj-Napoca (román), 10.50. Szolnoki KA–Keila (észt), 18.10.

Vasárnap: Szolnoki KA–Mladost Zemun (szerb), 15.00.