Nagy szüksége volna a győzelemre a Szolnoki Olajbányásznak

Megjelenéskor még nem ­tudható, hogy zárt kapus meccsek lesznek-e a ­huszonegyedik fordulóban. A hétközi játéknap idegenbe szólítja megyénk mindkét csapatát, akármelyikük győzelme meglepetés lenne.

Kijózanító, vagy padlót fogató volt-e az Oroszlánytól kapott hazai pofon? Az Olajbányász zsinórban három hazai mérkőzését veszítette el, ilyesmire pedig a bordázott homlokú Olaj-szurkolók sem emlékeznek. A negatív spirálból már szerda este ki lehet(ne) törni. Csakhogy 19 órától éppen annál a Sopronnál lesz jelenés, amely szombaton elkapta a címvédő Falcót. Vagyis egy hangulatában, önbizalmában helyen lévő csapat fogad egy mentálisan megroggyantat.

Az Oroszlány elleni vereség nemcsak a szurkolóknál, hanem a vezetőségnél is „leverte a poharat”. A klub rövid nyilatkozatot adott ki tegnap. „Az elmúlt bajnoki fordulók eredménytelensége miatt a Szolnoki Olajbányász vezetősége a csapatot érintő szankciók bevezetése mellett döntött. Az intézkedés célja, hogy a csapat a Klub hírnevének, valamint a csapattal szemben támasztott tulajdonosi és szurkolói elvárásoknak megfelelően szerepeljen a bajnokság hátralévő részében.”

– A rendelkezésünkre ­álló kevés időben nem is feltétlenül a Sopron játékát elemeztük, hanem az Oroszlány ellen, elsősorban támadásban elkövetett hibákat igyekeztünk kijavítani – mondta már Sopron felé tartva, a csapatbuszon ülve Szarvas Gábor, az edzői stáb tagja.

– A 73 kapott pontot szerintem nem érheti kritika, de 66 dobott ponttal sehol, senki ellen nem lehet nyerni. A játékosok nem tudtak egymásnak helyzeteket kialakítani, inkább egyénileg akartak megoldásokat találni. Ezen kellett változtatnunk. Hogy hogyan helyezkedjenek, hogyan tudják egymást helyzetbe hozni. Davis vállsérülése múlóban van, Jones Kecskeméten összeszedett bokasérülése is sokat javult, így bízhatunk abban, hogy mindketten többet tudnak hozzátenni a sikerhez, mint legutóbb. Harcolnunk kell Sopronban az első perctől kezdve, meg kell találnunk azokat az üres helyzeteket, amiket az SKC védekezése enged. Nagyon nagy szükségünk van a győzelemre, nem is gondolkodunk másban, csak a sikerben.

Fél hétkor kezd a Jászberény Szombathelyen, ahová a magasabb polcon lévő csapatok sem nyerni járnak, így a liga utolsó győzelme alighanem a szezon legnagyobb meglepetése lenne.

– Még csak három hete vagyok itt, edzéseken a figurákat tanulom, ismerkedem a körülményekkel – mondta a klub honlapján Brandon Penn, aki szombaton játszotta első mérkőzését Magyarországon. Az ­Alba Fehérvártól kikapott ugyan a csapat, de Penn húsz pont fölé jutott és teljesítményével bekerült a forduló válogatottjába is.

– Jó volt végre pályára lépni, bár eddig sem üldögéltem otthon. Szerbiában játszottam, így fizikálisan jó állapotban érkeztem a csapathoz, készen álltam a játékra. A szurkolóink a vereség ellenére is nagyszerűek voltak. Egy nehéz helyzetben lévő csapatnak nagyon nagy szüksége van a buzdításra, ezért is remélem, hogy a további meccseinken is hasonló lesz a hangulat. Alig volt néhány napunk felkészülni a következő meccsre, arra, hogy kitaláljuk, milyen játékkal lehet esélyünk nyerni.