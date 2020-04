Olykor humorosan értékeltek a megyei első osztály trénerei

Több mint egy hónapja, március 14-én rendezték az utolsó megyei első osztályú mérkőzést, és továbbra is várjuk, hogy folytatódjon a szezon – bár erre egyre kevesebb az esély. A futballmentes időszakot kihasználva megnézzük, melyek voltak az eddigi tizenkilenc forduló legjobb edzői nyilatkozatai a bajnokságban.

Az idei évadban is akadtak frappáns megszólalások a trénerek részéről, és talán nem is meglepő, hogy leginkább akkor húzták meg az edzők a váratlant nyilatkozataikban, amikor csapatuk vereséget szenvedett. Az első három körben nem találtunk olyat, amire igazán felkaptuk volna a fejünket, így az első jöjjön a negyedik fordulóból. A szeptember 7-én rendezett Mezőtúr–Jászfényszaru mérkőzésen a vendégek hiába vezettek, végül sima vereséget szenvedtek.

– Megérteném, ha 180 centiméter alatti játékosok lennének a csapatban, és beívelésekből kapnánk gólokat emiatt, de pont az ellenkezője a helyzet. Sajnálom, hogy asszisztálni tudtunk egy ilyen győzelemhez – mondta Kemecsi László, a fényszaruiak trénere az 5–1-re elveszített találkozó után, amelyen együttese a 34. és az 59. perc között kapta mind az öt gólt.

A hatodik fordulóban, szeptember 22-én játszott egymással a Jászkisér és az Újszász, amelynek egyértelműen a vendégek voltak az esélyesei, és nem is okoztak csalódást, ellenben a sereghajtó kiséri gárdánál nem apadtak a gondok.

– Remélem, lassan már mindenki szégyelli magát, mert ez a hozzáállás katasztrófa. Sétálunk, „királykodunk” a pályán és azon kívül is, de hol van az alázat? Jó lenne már gólt lőni… – nyilatkozta Vígh Ferenc, a Jászkisér edzője a hazai 4–0-s vereséget követően, ami nem is csoda, hiszen csapata akkor még mindig rúgott gól és pont nélkül állt. Az első találat egyébként három héttel később született meg, de az első pontszerzés még mindig várat magára.

Egy körrel később, a hetedik fordulóban látogatott a Jánoshida a jóval esélyesebb Törökszentmiklós otthonába, és az alsó-jászságiaknak nem is sikerült bravúrt elérniük.

– Gyáva népnek nincs hazája. Remélem, a játékosaim tanulnak ezekből a mérkőzésekből – fogalmazott igen keményen Arany László a jánoshidaiak részéről, aki jól láthatóan nem az eredménnyel volt elsősorban (vagy leginkább) elégedetlen, hanem játékosai hozzáállásával.

Ismét egy fordulót ugrunk csupán, és ismét a Jánoshida a főszereplő, de ezúttal pozitívabb kicsengéssel. Az október 6-i bajnoki már jobban sikerült a szempontjukból.

– Az öreg halász is azt mondta, örüljünk a kis halnak is. Én most ezt teszem – értékelt Arany László, miután csapata hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Jászfényszaruval. Ugyan a Jánoshida egy ponttal gazdagodott csupán, a tréner úgy gondolta, ezt is meg kell becsülni annak ellenére, hogy együttese szerezte meg a vezetést a mérkőzésen.

Egyelőre nem tudunk elszakadni a Jánoshidától, ám a tizedik fordulóbeli találkozójuk kapcsán ezúttal a másik egylet részéről érkezett a frappáns nyilatkozat. Az október 19-i összecsapáson a Szajolt fogadták a hidaiak.

– A jövő héten hivatalosan is kérünk a szövetségtől egy oktatást a játékszabályokból, mert a játékosaim nem ismerik azokat. Erre azonban szeretettel várjuk Ács sporttársat is – Donkó Krisztián, a vendégek edzője szólt oda a játékvezetőnek, akinek nem volt megelégedve a teljesítményével az 1–1-re végződő találkozón.

A tizenegyedik körben, október 26-án látta vendégül a Jászfényszaru a nem túl jól szereplő Fegyverneket, és sikerült is otthon tartania a három pontot.

– Akadozott a játékunk, de helyzeteink szinte csak nekünk voltak. Úgy kellett ez a győzelem, mint tanyára az áram – értékelt Kemecsi László, a fényszaruiak edzője, aki egy igen hangzatos hason­lattal érzékeltette, mekkora szüksége volt csapatának a sikerre. A jászsági együttes öt mérkőzés után tudott ismét nyerni, ezzel a harmadik győzelmét szerezte meg a bajnokságban.

Ezúttal nagyobbat ugrunk az időben, áttérünk a tavaszi szezonra. A tizenhatodik fordulóban, február 23-án Jászárokszállásra utazott a Kisújszállás a győzelem reményében.

– Labdarúgó-mérkőzésre egyelőre nem hasonlított a játékunk. Rossz meccset játszottunk – nyilatkozott Pádár László, a kisújiak edzője, miután együttese 1–0-s vereséget szenvedett idegenben. A tréner leginkább a mutatott játékot kritizálta, de azt nem tudjuk, melyik sportágra hasonlított inkább futballistái produkciója. Mindenesetre a tavasz további része már jobban alakult számukra, egy héttel később megszorongatták az éllovas Tiszafüredet (0–1), majd rá egy hétre – eddigi utolsó mérkőzésükön – idegenben ütötték ki 6–0-ra a Jánoshidát.

A tizenhetedik fordulóban mérkőzött meg egymással a Jászfényszaru és a Tiszaföldvár. A rendhagyó időben – február 29-én a legjobb esetben is csak négyévente lehet futballozni – rendezett meccsen némi meglepetésre a vendégek három góllal nyertek Fényszarun.

– Elöl gólképtelenek vagyunk, hátul meg gólképesek – fogalmazott röviden és tömören a hazai edző, Kemecsi László. Nem is csoda, hogy így nyilatkozott a tréner, hiszen csapata zsinórban harmadik bajnokiján nem tudott gólt szerezni, és így sorban a harmadik vereségét is szenvedte el.

Ezt a nyolc edzői értékelést találtuk a legérdekesebbnek, de nagyon reméljük, hogy még az idei évadban születnek hasonlóan poénos nyilatkozatok. Ha pedig mégsem, akkor a következő idényben mindenképpen, de jó lenne minél hamarabb túl lenni a járványon, és pályán látni a megyei csapatokat.