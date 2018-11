Tíz mérkőzés óta veretlen a Mezőtúr együttese

A 14. forduló mérkőzéseivel folytatódnak a megyei első osztályú bajnokság küzdelmei a hétvégén. A szombati munkanap miatt hat mérkőzést vasárnap délután rendeznek.

Vasárnap, 14.00

Törökszentmiklós (4.) – Mezőtúr (2.)

Vezeti: Bodac Tamás

A Tiszafüred elleni találkozóval (0–2) kezdetét vette az erőltetett menet a Törökszentmiklós számára. Ami könnyebbséget jelenthet Kinyik Györgyéknek az az, hogy sorozatban háromszor játszhatnak hazai pályán. Ebből egyet már le is tudtak, múlt szombaton a Karcagot sikerült legyőzniük 2–1-re.

Most azonban talán még ennél is nehezebb feladat vár rájuk, hiszen a bomba formában lévő, tíz mérkőzés óta veretlen Mezőtúrt kellene megállítaniuk, amely tavaly duplán (2–3, 0–2) is borsot tört az orruk alá. Ha már a nagy sorozatoknál tartunk, érdemes megjegyezni, hogy a Törökszentmiklós pont egy ilyen tízmeccses ­veretlenségi sorozattal kezdte a szezont, mígnem két hete a Tiszafüred vendégeként elszenvedte első vereségét.

A Mezőtúr ­utoljára a Tószegtől kapott ki (1–4) a harmadik fordulóban, azóta nyolc győzelem és két döntetlen a mérlege. Nem csoda hát, hogy feljött a második helyre a tabellán, ráadásul csak öt pont a hátránya a listavezető Tiszafüreddel szemben.

– Nem vagyunk túlságosan jó passzban, sérülések, eltiltások nehezítik a helyzetünket. Ráadásul a játékunk sem olyan gördülékeny, mint azt én szeretném. De inkább nyerjünk így – lásd a Karcag ellen –, minthogy kikapjunk jó teljesítményt nyújtva – vélekedett Kinyik György, a Törökszentmiklós edzője.

– A Mezőtúr elleni derbikből mindig parázs csaták kerekednek, most is valami hasonlóra számítok. Pláne, hogy két élcsapat találkozik, melyeknek kell a pont, ha el akarják érni a céljaikat. Ismerjük ellenfelünk stílusát, tudjuk jól, hogy direkt keresik a párharcokat, ahogyan ők is, hogy ez nekünk nem igazán fekszik. Ezért fontos lesz, hogy rájuk kényszerítsük az akaratunkat, ne pedig alkalmazkodjunk hozzájuk, mert abból sok jó biztosan nem fog kisülni.

– Szerintem sokakat meglep az, hogy most mi ilyen jól szerepelünk. Pedig nem bonyolult a képlet, időbe tellett a srácoknak, mire összecsiszolódtak, de megérte kivárni, mert most megmutatják, mit is tudnak valójában. Mindezt úgy, hogy a pályánk felújítása miatt, minden őszi mérkőzésünket idegenben vagyunk kénytelenek lejátszani, és ennek ellenére is sikeresek tudunk lenni. Azt hiszem, ez is az egységünket mutatja – magyarázta Erdősi Gyula, a Mezőtúr trénere.

– Az előző idényben jól jöttünk ki a Törökszentmiklós elleni összecsapásokból, nyilván örülnénk neki, ha a forgatókönyv megismétlődne. Hálás vagyok a szurkolóinknak a folyamatos támogatásért, és bízok abban, hogy ismét sokan elkísérnek bennünket.

A 14. forduló további párosításai

Szombat, 13.00

Újszász (9.) – Kunhegyes (14.)

Vezeti: Szabó József

Karcag (5.) – Tiszafüred (1.)

Vezeti: Czékus Sándor

Vasárnap, 14.00

Jászkisér (10.) – Kisújszállás (16.)

Vezeti: Czékus Sándor

Jánoshida (13.) – Fegyvernek (12.)

Vezeti: Bán János

JVSE-Rosenberger (8.) – Szajol (11.)

Vezeti: Fekete Tibor

Csépa (7.) – Jászfényszaru (6.)

Vezeti: még nem ismert

Tószeg (3.) – Rákóczifalva (15.)

Vezeti: Geleta Mihály