Végén örülhetett a döntetlennek a szolnoki pólócsapat

Az középszakasz felsőházának első fordulójában a hazai medencében játszó Szolnoki Dózsa 10–10-es döntetlent játszott a Budapesti Honvéd csapatával.

Jól kezdett a Dózsa, hiszen tíz perc játék után 3–1-re vezetett, a vendégek azonban a remek lövőformában lévő Szivós Márton vezérletével egy 3–0-ás rohammal fordítottak, és innentől rendre náluk volt az előnyt. Sőt a meccs egyes szakaszaiban két góllal is előrébb jártak a vendéglátóknál. Futott az eredmény után a a szolnoki csapat, amely 7–9-es állás után egyenlített a hajrában.

Az utolsó másfél percben kaotikus jeleneteket láttunk a vízben és medence partján egyaránt. Egy Honvéd támadásnál kiállították Várnai Kristófot, aki a bírók szerint nem hagyta el a játékteret, ezért büntetőt ítéltek, amit Szivós értékesített, 9–10. Közben a Dózsa másodedzője, Hangay Zoltán piros lapot kapott reklamálásért. Az ellentámadásnál Fülöp Bencét küldték ki a bírók, az előnyt Angyal Dániel lőtte be, Füzesi Zsolt játékvezető megadta gólt, de Csanádi Zsolt visszafújta az akciót. A zsűriasztalnál is folyt a vita, végül nem adták meg a gólt, most Zsivko Gocics kapott sárga lapot.

A labda viszont maradt a Szolnoknál, Dorde Lazics pedig a hálóba vágta a labdát, 10–10. Ezután Merész András is reklamált ő is sárgát kapott. A Honvéd támadhatott Szivós Márton nyolcadik góljára készült, de lövését Viktor Rasovics blokkolta, a kipattanó viszont a vendégek elé pottyant, akik a félpályánál kijátszották a hátralévő időt. Ha reálisan nézzük a szolnoki legénység nem veszített két pontot, hanem szerzett egyet a Honvéd ellen.

– Nekünk ez egy vereséggel felérő döntetlen mérkőzés volt, amelyen végig futottunk az eredmény után. Egy biztos újra fel kell építeni magunkat a folytatásra – mondta Jansik Dávid, a Szolnok bekkje.

A játékos által is említett folytatás április elsején lesz, amikor az OSC vendége lesz a Dózsa.

Szolnoki Dózsa – Budapesti Honvéd SE 10–10 (2–1, 2–4, 2–1, 4–4)

Vízilabda Aréna, 200 néző. Vezette: Csanádi, Füzesi.

SZOLNOK: NAGY V. – DRASOVICS 2, Bátori 2, Jansik D. 1, D. LAZICS 3, V. Rasovics, Angyal. Csere: Szeghalmi 1, Schmölcz, Várnai 1, Szatmári, Teleki. Edző: Zsivko Gocics

HONVÉD: DECKER A. – Manhercz Á., SZIVÓS M. 7, Fülöp B. 1, SZIRÁNYI, Simon R., Kardos A. 2. Csere: Kevi, Tóth Gy., Illés S., Juhász Zs., Fejős, Gregor. Edző: Merész András

Gól – emberelőnyből: 13/5, ill. 13/5

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/3

Kipontozódott: Jansik D. (27. p.), Gregor (28. p.), Várnai (31. p.), Fülöp B. (32. p.)

Így látták a szakemberek a mérkőzést

Zsivko Gocics: – Nagy meccset játszottunk a Honvéddal, három pontot terveztünk, de csak egy lett belőle. A fiúk odatették magukat, ez azonban nem volt elég a győzelemhez. Nehéz sorozatban vagyunk, jól fog jönni a pihenő, ám még nagyon sokat kell dolgoznunk az eredményekért.

Merész András: – Végtelenül büszke vagyok a csapatra, hiszen döntetlent értünk el az erős Szolnok otthonában. Szerencsére jól játszottunk, és jó eredményt értünk el, ezzel a lelki plusszal megyünk pihenőre. A folytatásban is hasonló odaadást várok a fiúktól.