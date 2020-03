Elhunyt Bill Rieflin, a Ministry, az R.E.M., a King Crimson dobosa

A nyolcvanas-kilencvenes években az indusztriális színtér egyik legfoglalkoztatottabb alakja volt.

Elhunyt Bill Rieflin amerikai dobos, aki négy évtizedes pályafutása során a Ministryben, az R.E.M.-ben, a King Crimsonban, a Swansban, a Nine Inch Nailsben és a KMFDM-ben is játszott. A dobos 59 évet élt, halálát rákbetegség okozta kedden.

Rieflin sokoldalú zenész volt, nemcsak kiváló dobosként tartották számon, több más hangszeren játszott.

Számos együttesben szerepelt, sok esetben nem hivatalos tagként, hanem állandó közreműködőként – írta a www.rollingstone.com.

„Halálával egy nagyszerű művészt, egy érzékeny emberi lényt és a Ministry sikereinek szerves részét veszítettük el” – fogalmazott Twitter-bejegyzésében a Ministry.

Rieflin Al Jourgensen csapatának öt lemezén játszott, köztük az 1992-ben megjelent Psalm 69-on.

A nyolcvanas-kilencvenes években az indusztriális színtér egyik legfoglalkoztatottabb alakja volt,

a Ministry mellett zenélt a Revolting Cocksban, a Pigface-ben, a KMFDM-ben, a Swansban és a Nine Inch Nailsben is. 2003-től az R.E.M. dobosaként dolgozott egészen a zenekar feloszlásáig, 2011-ig, három stúdióalbumon (Around the Sun, Accelerate, Collapse into Now) hallható a játéka.

Játszott a Minus 5-val és Peter Murphy-vel is. 2013-tól a King Crimson turnécsapatának állandó tagja volt, nemcsak dobosként, hanem billentyűsként. Készített lemezt szólóban (Birth of A Giant – 1999), duóban Chris Cornellel (Largo – 2000) és trióban a King Crimson gitárosával, Robert Frippel, illetve Trey Gunnal (The Repercussions of Angelic Behaviour – 1999).

Saját projektje volt a Slow Music (ebben Fripp mellett az R.E.M.-es Peter Buck volt a társa), Humans néven pedig Frippel és annak feleségével, Toyah Wilcox-szal muzsikált együtt.

