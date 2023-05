Ma már a családi legendárium egyik fejezete, hogy válogatós, de inkább rossz evő gyerekként édesanyám nekem majd minden ételt cukorral kínált fel, hátha attól megjön az étvágyam. Társaságban ma is megmosolyognak, ha a szalonnás túrós csuszát, a borsos káposztás tésztát, de még a bundás kenyeret is kristálycukorral burkolom be. Ezt a pótanyagot használta anyu esetemben a gyümölcsök tálalásakor, például az egyébként is ízletes epernél is. Aztán valamelyest benőtt a fejem lágya, és egyre-másra kezdtem elhanyagolni a cukorpótlásokat.

A globális piac azonban újra visszatérített rossz szokásomhoz. A már januárban külföldről hazánkba érkező, a multikban árult öklömnyi, ám de fakópiros eper megkívánja az alapos cukrozást. Bármennyire is szeretem a magyar évad legelső gyümölcsét, azért kerülöm a külföldről behozott, „felpumpált” terméket. Tulajdonképpen eddig kellett várni, napjainkban ugyanis berobbant a hazai piacokon az eperszezon.

Vigyázat azonban, hiszen az új magyar eprek között is találunk kicsit sárgábbat, kicsit savanyúbbat is!

